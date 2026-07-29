Homem é preso com mais de 100 porções de drogas em Candeias do Jamari

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/07/2026 às 09h15

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari, após uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de mais de 100 porções de entorpecentes.

A ocorrência teve início depois que uma guarnição de Rádio Patrulha recebeu denúncias informando que um casebre localizado no final da Rua dos Estudantes estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas. Segundo os relatos, o intenso movimento de usuários e criminosos vinha causando medo e insegurança aos moradores da região.

Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram vários suspeitos fugindo em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura. Durante as buscas no interior do imóvel, a equipe encontrou mais de 100 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de materiais utilizados para embalar e comercializar os entorpecentes.

Após novas informações recebidas pela guarnição, os militares localizaram um dos suspeitos em um lava a jato nas proximidades.

Durante a abordagem, ele confessou que realizava a venda das drogas no local a mando de uma mulher conhecida pelo apelido de “Boliviana”. Segundo o suspeito, ela era responsável pelo fornecimento dos entorpecentes e pagava a ele o equivalente a um salário mínimo para atuar na comercialização.

Todo o material ilícito foi apreendido pela Polícia Militar. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. A mulher apontada como responsável pelo fornecimento das drogas não foi localizada e deverá ser investigada pelas autoridades.