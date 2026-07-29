Prefeitura amplia manutenção da iluminação pública e reforça segurança nos bairros

Por Semosp

Publicada em 29/07/2026 às 09h16

Atendendo às demandas encaminhadas diariamente pela população, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou, na noite de terça-feira (28), mais uma etapa dos serviços de manutenção da iluminação pública. A ação tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de valorizar áreas de grande circulação de pessoas.

As equipes da Semosp seguem promovendo melhorias em diversos pontos da cidade, com a substituição de luminárias e a recuperação de trechos que apresentavam deficiência na iluminação. A iniciativa proporciona maior visibilidade no período noturno, mais eficiência energética e ambientes mais seguros para moradores, comerciantes e visitantes.

Nesta semana, os serviços contemplaram a rua Adroaldo Maciel, no bairro São Cristóvão; as ruas Floresta, Castanheira e Mogno, no bairro JK; a rua Adeildo Moreira, no bairro Val Paraíso; a rua 2 de Abril, no Centro; e a rua Raimundo Rufino de Machado, no bairro Araçá. As intervenções melhoram a trafegabilidade e reforçam a segurança nesses locais.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), o município tem trabalhado para atender, de forma ágil, as solicitações recebidas diariamente. “A iluminação devolve dignidade e segurança aos bairros, e nossa população precisa desse serviço. Hoje temos um telefone da Semosp destinado exclusivamente para receber os pedidos da população”, destacou.

A melhoria também foi comemorada pelos comerciantes. José Weliton, que atua há mais de 20 anos no bairro JK, ressaltou os benefícios da nova iluminação. “A diferença é enorme. Antes era escuro, perigoso e muita gente evitava passar por aqui. Agora está iluminado, mais movimentado e até as vendas melhoraram, porque as pessoas se sentem seguras para circular”, afirmou.

A Prefeitura reforça que a população pode contribuir com o trabalho da Semosp informando locais com lâmpadas apagadas ou que necessitem de manutenção. As solicitações podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99289-1163.