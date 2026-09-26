Foragido de Ouro Preto é preso durante abordagem em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 26/09/2026 às 11h15

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (25), por volta das 20h30, após ser abordado pela Polícia Militar na Rua Capitão Silvio, nos fundos da rodoviária, em Ji-Paraná. O local é conhecido pela frequente presença de usuários de drogas.

A abordagem foi realizada pela equipe de Rádio Patrulha; 2º Sargento PM Fernando Luiz, 3º Sargento PM Lopes e o Cabo PM Coppo.

Durante a abordagem de várias pessoas no local, um dos homens apresentou informações contraditórias sobre sua identidade e afirmou inicialmente se chamar Valentim. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram que ele estaria utilizando os dados de um primo.

A verdadeira identidade foi confirmada como Fábio, contra quem havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste, relacionado a um processo de execução de pena.

Segundo a ocorrência, Fábio confessou que havia rompido e retirado a tornozeleira eletrônica que utilizava para monitoramento cerca de cinco meses antes. Ele também teria relatado que passou a utilizar a identidade do primo para tentar não ser localizado.

Após receber voz de prisão, Fábio foi encaminhado para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado no Presídio Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.