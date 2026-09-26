Homem é atacado com golpes de machado na região do Orgulho do Madeira

Por NewsRondônia

Publicada em 26/09/2026 às 09h00

Um homem de aproximadamente 25 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após relatar ter sido atacado com golpes de machado no início da noite desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Segundo informações, policiais militares que estavam na região do Orgulho do Madeira perceberam o homem saindo de motocicleta, bastante ensanguentado.

A equipe iniciou o acompanhamento para verificar o que havia acontecido. Durante o percurso pela Rua Oswaldo Ribeiro, o homem abandonou a motocicleta e correu. Já na Rua Araguaína, no bairro Socialista, os policiais conseguiram abordá-lo. O homem apresentava ferimentos nas mãos e nos pulsos.

Aos policiais, ele relatou que teria sido atacado com golpes de machado e afirmou que reagiu durante a agressão. Nada de ilícito foi encontrado com ele durante a abordagem. Até o momento, o homem é tratado como vítima, enquanto as circunstâncias e a motivação do ataque ainda serão investigadas.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste de Porto Velho.