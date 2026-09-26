Hilux capota durante fuga e mais de 530 quilos de drogas são apreendidos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/09/2026 às 08h50

Uma Toyota Hilux branca capotou na Linha 52, em Alvorada d’Oeste, depois que o motorista fugiu de uma tentativa de abordagem policial. Durante a verificação do veículo, foram localizados 12 sacos contendo mais de 530 quilos de drogas.

A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (25). Segundo as informações apuradas, policiais militares realizavam uma abordagem quando o condutor teria desobedecido à ordem de parada e iniciado a fuga.

O veículo seguiu em direção à Linha 52. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção, e a caminhonete acabou capotando.

Após o acidente, os policiais fizeram a verificação da Hilux e encontraram os 12 sacos com drogas, cujo peso total ultrapassou 530 quilos.

Um homem foi preso durante a ocorrência e conduzido para as providências legais.

A operação teve atuação da Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.

O caso foi apresentado às autoridades competentes, que deverão dar continuidade aos procedimentos de investigação.