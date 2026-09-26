Hilux capota durante fuga e mais de 530 quilos de drogas são apreendidos
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/09/2026 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Uma Toyota Hilux branca capotou na Linha 52, em Alvorada d’Oeste, depois que o motorista fugiu de uma tentativa de abordagem policial. Durante a verificação do veículo, foram localizados 12 sacos contendo mais de 530 quilos de drogas.

A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (25). Segundo as informações apuradas, policiais militares realizavam uma abordagem quando o condutor teria desobedecido à ordem de parada e iniciado a fuga.

O veículo seguiu em direção à Linha 52. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção, e a caminhonete acabou capotando.

Após o acidente, os policiais fizeram a verificação da Hilux e encontraram os 12 sacos com drogas, cujo peso total ultrapassou 530 quilos.

Um homem foi preso durante a ocorrência e conduzido para as providências legais.

A operação teve atuação da Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.

O caso foi apresentado às autoridades competentes, que deverão dar continuidade aos procedimentos de investigação.

Alvorada d’Oeste drogas apreensão de drogas Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Polícia Civil Toyota Hilux Linha 52
Imprimir imprimir