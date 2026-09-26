Empresa de Ana Hickmann sofre nova derrota na Justiça por imóvel

Por IG

Publicada em 26/09/2026 às 10h18

A Justiça manteve a cobrança de R$ 11,3 milhões contra a Hickmann Serviços Ltda., empresa de Ana Hickmann, e Alexandre Bello Correa, ex-marido da apresentadora.

A decisão, publicada na quinta-feira (24), também manteve o entendimento favorável à realização do leilão de um apartamento pertencente à empresa, em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.

A dívida é cobrada pela Informação com Ênfase – Ice Propaganda Ltda. e tem origem em um empréstimo realizado em setembro de 2023. O imóvel foi incluído no processo como garantia para o pagamento do valor.

Avaliado em R$ 5,2 milhões, o apartamento está na segunda rodada do leilão, iniciada em 18 de setembro. O lance mínimo é de R$ 4,16 milhões, equivalente a 80% da avaliação feita em fevereiro de 2026. O valor será atualizado até o encerramento da disputa, marcado para as 16h de 8 de outubro, pela plataforma Alienajud.

Defesa questiona situação do leilão

A assessoria de Ana Hickmann, junto à equipe de advogados que representa a apresentadora, afirmou ao g1 que o leilão estaria parcialmente suspenso por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A defesa também informou que há outro recurso em que são discutidos o valor atribuído ao apartamento e a assinatura presente no contrato.

Apesar da informação sobre a suspensão parcial, os dados do imóvel permanecem disponíveis para consulta no site da empresa responsável pelo leilão, incluindo a possibilidade de apresentação de lances.

Ice Propaganda defende validade da cobrança

Após a decisão judicial, o advogado da Ice Propaganda, Carlos Eduardo Sanchez, afirmou que a Justiça rejeitou mais um recurso apresentado pela defesa e manteve o entendimento sobre a legitimidade do crédito e do leilão.

Segundo ele, a alegação de que Ana Hickmann não tinha conhecimento do empréstimo não seria compatível com documentos que fazem parte do processo. O advogado também afirma que parte do dinheiro teria sido depositada diretamente na conta pessoal da apresentadora.

Carlos Eduardo afirma ainda que a ação é movida contra a Hickmann Serviços Ltda. e Alexandre Bello Correa. De acordo com o advogado, Alexandre assinou o contrato em nome da empresa porque era o administrador na época e também aparece pessoalmente como fiador.

Apresentadora contesta contrato de empréstimo

A defesa de Ana Hickmann, por outro lado, questiona a validade do documento que originou a cobrança. Os advogados afirmam que a assinatura atribuída à apresentadora teria sido falsificada e apontam Alexandre Bello Correa como responsável pela administração da empresa naquele período.

Academia do apartamento Ana Hickmann. Foto: Reprodução/Internet

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A equipe jurídica também contesta a destinação dos recursos. Segundo a defesa, não existe comprovação de que o dinheiro obtido com o empréstimo tenha sido destinado à Hickmann Serviços Ltda.

Ainda de acordo com os advogados, o caso é investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A Justiça autorizou a realização de uma perícia grafotécnica para verificar se a assinatura atribuída à apresentadora é autêntica.

Em outro recurso, a defesa também discute o valor estabelecido para o imóvel e a validade da assinatura que consta no contrato.

Como é o imóvel

O apartamento fica na Rua Monte Alegre, em Perdizes, e pertence à Hickmann Serviços Ltda. A unidade é do tipo garden e possui 251,50 m² de área privativa coberta e 156,24 m² de área descoberta. O imóvel conta ainda com três suítes e seis vagas de garagem.