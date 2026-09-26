Comunidade poderá utilizar prédios escolares para eventos esportivos, culturais e sociais

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/09/2026 às 11h08

As escolas municipais em Porto Velho irão se tornar um espaço integrado à comunidade e terão suas estruturas disponibilizadas para a realização de eventos como atividades culturais, encontros familiares, festivais esportivos, ações de saúde e bem-estar, entre tantas outras opções.

Esse é o projeto Escola do Povo, que começa a funcionar em três escolas da rede pública municipal, Padre Chiquinho, Joaquim Vicente Rondon e Engenheiro Chiquilito Erse.

A proposta começa em formato de projeto-piloto, permitindo testar o modelo, acompanhar os resultados e realizar os ajustes necessários para outras escolas serem inseridas no programa.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o projeto é uma iniciativa que busca ampliar o uso dos espaços escolares pela comunidade, especialmente para atividades esportivas, recreativas, culturais, educativas e de convivência social.

“O projeto Escola aberta à comunidade visa a integração com a sociedade, transformando as unidades de ensino em um ponto de encontro das comunidades, tudo feito com cuidado, atenção e carinho, aproximando mais ainda o ambiente escolar de quem tanto precisa”, disse o prefeito Léo Moraes.

A solicitação para utilizar a escola pode ser realizada diretamente no aplicativo PVH+. Podem participar do projeto associações culturais, grupos comunitários, famílias do entorno, jovens, adultos, crianças e adolescentes.

Os cidadãos que utilizarem o espaço escolar ficarão responsáveis pela limpeza, higiene e organização no momento em que estiverem utilizando o local. Nos casos de utilização comunitária recorrente, poderá ser estabelecida uma contrapartida de insumos para contribuir com a limpeza.

Vale destacar que a prioridade de atendimento será para atividades destinadas aos estudantes da própria unidade escolar, sem impedir o atendimento à comunidade conforme a disponibilidade dos espaços.