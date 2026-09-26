Contagem regressiva para os 112 anos já movimenta Porto Velho com programação gratuita; Esquentas nos bairros abriram as comemorações

Por Jhon Silva

Publicada em 26/09/2026 às 11h21

A comemoração pelos 112 anos de Porto Velho já começou a movimentar a cidade. Antes mesmo de outubro chegar, a população passou a participar de uma série de atividades que antecedem a data e preparam a capital para uma programação que reúne esporte, cultura, turismo, música e lazer.

Os Esquentas do Aniversário abriram essa agenda nos bairros. A Praça do Abobrão, na Zona Sul, recebeu uma das edições, enquanto a Praça CEU, na Zona Leste, reuniu centenas de pessoas em uma noite com serviços, cultura, diversão e participação das famílias.

A programação continua nos próximos dias. No sábado (26), será realizada a Corrida Cidade Porto Velho 112, com largada às 17h. A atividade vai reunir corredores, grupos esportivos, famílias e moradores em um momento de atividade física e confraternização.

No domingo (27), será a vez do Bike Tour, passeio ciclístico que vai percorrer pontos históricos da capital, tendo à saída do Mercado Cultural. Com 300 vagas disponibilizadas pelo PVH+, aproximando esporte e turismo em um percurso pela história de Porto Velho.

RIO MADEIRA E HISTÓRIA

Nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, o Rio Madeira também fará parte da programação. Serão oferecidos 1.500 passeios gratuitos de barco, com saída do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Os ingressos serão disponibilizados pelo PVH+ e a atividade contará ainda com atrações regionais e distribuição de Dydyo Tubaína e pipoca.

Outro espaço histórico que ganha atenção é o complexo de Santo Antônio. O Casarão dos Ingleses está integrado às ações de revitalização da região e os trilhos passam por manutenção para o retorno do passeio de Kalamazoo.

A partir do dia 2, a atração volta a conectar história, turismo e cultura em um percurso que passará pelo Casarão dos Ingleses e pela igrejinha. Durante a programação de aniversário, o casarão também terá uma recepção especial no coreto, com música ao vivo. O acesso será gratuito.

TRÊS DIAS DE PROGRAMAÇÃO

No dia 1º de outubro, a partir das 18h, a Noite Celebrar abre a programação principal no encontro da avenida Sete de Setembro com a Farquar, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A noite terá apresentação da artista local Fernanda Lopes e shows nacionais de Bruna Karla e Flávio Vitor Jr.

O dia 2 terá atividades desde a tarde. A partir das 16h, um dos momentos mais simbólicos será o tradicional bolo, que neste ano terá 112 metros em referência à idade de Porto Velho.

O céu sobre o Rio Madeira também fará parte da comemoração. A Esquadrilha Fox chegará com três aeronaves para uma apresentação de manobras e acrobacias, tendo como cenário a região da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

À noite, a partir das 19h, o forró toma conta da programação com os shows nacionais de Mastruz com Leite e Mara Pavanelly. Gata Forrozeira, Gabrielzinho e um Show de Talentos com artistas da região também estarão entre as atrações.

No sábado (3), será a vez das crianças ocuparem o centro das comemorações. O Porto Velho Kids – Festa da Alegria será realizado a partir das 18h, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo atrações infantis, música e apresentação nacional preparada especialmente para o público infantil. As inscrições podem ser feitas pelo PVH+:

Para o prefeito Léo Moraes, a diversidade da programação foi pensada para permitir que diferentes públicos participem da comemoração. “Porto Velho chega aos 112 anos com muita história para celebrar e queremos viver esse momento junto com a população. Preparamos atividades nos bairros, esporte, passeios pelo Rio Madeira, valorização do nosso patrimônio histórico, programação para as crianças e grandes atrações musicais. Tudo gratuito, para que as famílias possam participar e comemorar a nossa cidade”.