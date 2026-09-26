Alerta de chuvas fortes em Rondônia: Energisa reforça orientações de segurança com a rede elétrica

Por ENERGISA

Publicada em 26/09/2026 às 11h07

Nos últimos dias, diversas regiões de Rondônia foram atingidas por fortes chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. O cenário deve continuar exigindo atenção da população neste fim de semana. Segundo previsão do Grupo Storm, especializado em análises meteorológicas e que presta serviço para a Energisa, o estado segue em alerta laranja para este sábado e domingo, dias 26 e 27, com possibilidade de chuva moderada a forte e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

Diante desse cenário, a Energisa reforça as orientações de segurança e alerta a população sobre os cuidados necessários para prevenir acidentes envolvendo a rede elétrica.

De acordo com a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, algumas atitudes simples podem reduzir os riscos durante as tempestades.

“Desligar os aparelhos eletrônicos da tomada é uma medida importante para proteger os equipamentos e evitar acidentes. Durante tempestades, a orientação é desconectar televisores, computadores e outros dispositivos, sempre que isso puder ser feito com segurança. Importante também destacar que, em hipótese alguma, a população deve tentar retirar galhos, árvores ou qualquer objeto que esteja em contato com a rede elétrica”, explica.

Confira outras orientações de segurança:

Se estiver na rua, procure um local seguro e evite permanecer em áreas abertas;

Nunca busque abrigo próximo a postes, árvores ou debaixo de fios elétricos;

Mantenha distância de cabos rompidos ou caídos e não toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica;

Caso esteja dirigindo e não seja possível seguir viagem com segurança, estacione em local protegido e permaneça dentro do veículo;

Não realize manutenções em telhados durante tempestades;

Evite manusear equipamentos elétricos conectados à tomada;

Jamais tente retirar galhos, árvores ou objetos que tenham caído sobre a rede elétrica.

Em caso de fios ou cabos caídos ou postes danificados, a população deve manter distância do local e comunicar imediatamente a Energisa pelos canais de atendimento:

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Aplicativo Energisa On, disponível nas lojas de aplicativos

Central de Atendimento: 0800 647 0120