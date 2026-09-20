Marcos Rogério lidera com 50,3% dos votos válidos em nova pesquisa Veritá para o Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 10h10

Porto Velho, RO – A nova pesquisa do Instituto Veritá para o Governo de Rondônia coloca Marcos Rogério (PL) com 50,3% no cenário de votos válidos. Adailton Fúria (PSD) aparece com 22,2%, enquanto Hildon Chaves (União) registra 14%.

Os demais candidatos, reunidos na apresentação divulgada pelo instituto, somam 13,5%.

O Veritá também apresenta, em tamanho menor, números da pesquisa anterior. Nesse comparativo, Marcos Rogério tinha 47,9%, Fúria aparecia com 21,1% e Hildon registrava 13,4%.

O levantamento atual foi realizado entre os dias 14 e 19 de setembro de 2026. Ao todo, foram entrevistados 1.220 eleitores.

A margem de erro informada pelo instituto é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada por iniciativa e a pedido do próprio Instituto Veritá. O levantamento está registrado sob os números RO-05848/2026 e BR-07923/2026.

Até o momento, os dados foram divulgados parcialmente na página do Instituto Veritá no Instagram. A matéria será atualizada caso o instituto publique outros cenários e informações do levantamento.