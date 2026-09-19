Veritá: Bruno Scheid lidera pesquisa consolidada para o Senado e dispara como primeira escolha dos rondonienses

Por Assessoria

Publicada em 19/09/2026 às 16h25

Bruno Scheid (PL) lidera a nova pesquisa do Instituto Veritá para o Senado em Rondônia. No resultado consolidado dos dois votos, o candidato escolhido por Jair Bolsonaro aparece na primeira colocação, com 46,9% dos votos válidos.

O levantamento também confirma a força de Scheid como principal escolha do eleitor. Na pesquisa para o primeiro voto, ele alcança 36,9%, contra 19% de Fernando Máximo e 11,2% de Luciana Oliveira. A vantagem de Bruno sobre o segundo colocado chega a 17,9 pontos percentuais.

Os números mostram que Scheid não apenas ocupa a liderança geral da disputa, como também concentra a maior preferência entre os eleitores que definem sua primeira escolha para o Senado. O desempenho fortalece sua candidatura na reta final da campanha pelas duas vagas destinadas a Rondônia.

Escolhido por Jair Bolsonaro para representar o projeto conservador na disputa, Bruno vem defendendo um Senado firme, independente e disposto a enfrentar os grandes debates nacionais, sem deixar de lado as prioridades de Rondônia.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Veritá com 1.220 eleitores, entre os dias 14 e 19 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números RO-05848/2026 e BR-07923/2026.