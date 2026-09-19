Hildon Chaves percorre Ji-Paraná e Espigão e assume compromisso de concluir asfaltamento da Rodovia do Café

Por Assessoria

Publicada em 19/09/2026 às 11h17

O candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves (União Progressista) segue cumprindo uma intensa agenda pelos municípios do interior do estado. Na quinta-feira, 17, realizou caminhadas pelas áreas comerciais de Ji-Paraná nos períodos da manhã e da tarde, acompanhado de apoiadores. Também concedeu entrevistas a emissoras de rádio e televisão e visitou empresas do município.

Nesta sexta-feira (18), Hildon iniciou os compromissos com uma entrevista a uma emissora de rádio de Pimenta Bueno. Em seguida, viajou para Espigão do Oeste, onde participou de reuniões, caminhadas e visitas ao setor produtivo.

Entre as empresas visitadas está a unidade apresentada pela Globoaves como “Fábrica de Ração - Frigorífico Avenorte”. A empresa, responsável pelas marcas Avenorte e Valesul, atua em diferentes etapas da cadeia avícola, desde a produção de ovos férteis até a industrialização da carne de frango.

Hildon também realizou corpo a corpo pelas ruas de Espigão do Oeste, com caminhada e pit stop ao lado de lideranças locais e apoiadores.

A agenda foi encerrada com um percurso pela RO-486, conhecida como Rodovia do Café, que liga Espigão do Oeste a Cacoal.

Durante a visita, o candidato conversou com produtores rurais e assumiu o compromisso de pavimentar os aproximadamente 20 quilômetros que ainda permanecem sem asfalto, sujeitos à poeira no verão e à lama durante o período chuvoso.

“Quem já fez 820 quilômetros de pavimentação na capital de todos os rondonienses sabe como fazer aqui. E não será apenas nesta rodovia. Nos primeiros dias do nosso governo, vamos criar uma força-tarefa para identificar os pontos mais críticos das estradas e pontes de Rondônia e iniciar imediatamente o trabalho de recuperação”, afirmou Hildon Chaves.