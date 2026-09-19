Porteira Adentro prepara áreas para novos plantios na zona rural de Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 19/09/2026 às 11h30

Na Linha do Tiririca, no km 8, em Vista Alegre do Abunã, o agricultor familiar Valdir Ângelo Cenci já prepara a terra para um novo ciclo de produção. Com o apoio do Programa Porteira Adentro, uma área de quatro hectares está sendo preparada para o plantio de café. “A máquina ajuda muito. Agora vamos preparar a terra para plantar o café”.

A ação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) inclui serviços de gradagem e limpeza de bebedouros, ajudando o produtor a deixar a propriedade pronta para produzir.

No Ramal 4 Olhos, na BR-319, km 110, o Porteira Adentro também está levando serviços para propriedades da região. Na área do agricultor Raimundo Lima de Oliveira, a limpeza prepara o terreno para, na sequência, ser feita a gradagem e o plantio de três hectares de mandioca, com previsão de aproximadamente 30 mil pés destinados à produção de farinha. “Primeiro limpa, depois prepara a terra e a gente planta”.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, o programa fortalece o trabalho no campo. “O Porteira Adentro facilita o trabalho e ajuda o produtor a preparar a terra para plantar.”

O prefeito Léo Moraes destacou que o fortalecimento da agricultura familiar é uma das prioridades da gestão municipal. “Quando a Prefeitura ajuda a preparar a terra, está ajudando a aumentar a produção, gerar renda e melhorar a vida das famílias que vivem do campo. O Porteira Adentro é um programa que leva apoio direto ao produtor e contribui para o desenvolvimento da zona rural de Porto Velho”.