Redano protesta contra a “maior covardia já praticada em Rondônia”; Fúria e Rocha vivem crise nos bastidores; e Acir quer pedágio mais barato

Por Sérgio Pires

Publicada em 16/09/2026 às 07h56

“FOI A MAIOR COVARDIA JÁ PRATICADA EM RONDÔNIA”, PROTESTA REDANO CONTRA ATAQUES AOS PEQUENOS PRODUTORES

“Foi a maior covardia que já aconteceu no Estado de Rondônia. Ali que é o invasor é o Estado. É o Estado que está invadindo as propriedades privadas. Aqui virou Reserva da noite para o dia!”.

O protesto, feito em vídeo pelo deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa, sintetiza o drama de centenas de famílias, perseguidas pelas forças policiais do Governo, tentando arrancá-los daquilo que é delas, em alguns casos, há mais de cinco décadas.

“Você construiu sua vida em uma terra que recebeu de seus pais e avós, com história, trabalho e documentos que comprovam a propriedade. De repente, vê esse patrimônio ser transformado em Reserva Ambiental, sem indenização e sem que ninguém sequer tenha sido ouvido”, relembra Redano, que se tornou um dos maiores defensores das famílias atingidas pela fúria do Ibama, ICMBio e outras forças policiais.

Segundo o deputado, há um sentimento de pânico e tristeza entre os atingidos. “São estes os sentimentos relatados por produtores atingidos pela criação da reserva, que afirmam ter enfrentado restrições que comprometeram diretamente a rotina e a sobrevivência das famílias. Atividades básicas, como roçar, abrir aceiros, criar animais ou realizar intervenções na propriedade, passaram a ser limitadas pela legislação ambiental”.

“Se perderem isso aqui, vão para onde? O cara não tem nem uma casa na cidade. Quem está invadindo a propriedade privada é o próprio Estado”, diz Redano. Ele assumiu a defesa das famílias e levou o caso para a Assembleia Legislativa ia. Como presidente da Casa, Redano participou da condução de uma CPI que, segundo os resultados apresentados, identificou irregularidades no processo de criação da área, incluindo questionamentos sobre o cumprimento do devido processo legal.

A atuação parlamentar contribuiu, segundo os produtores, para reduzir a pressão e as restrições enfrentadas pelas famílias, que relatam ter sido alvo constante de fiscalizações e limitações ambientais. Manter a pressão contra os abusos, lutar com todas as forças contra as injustiças e tentar se manter na terra onde suam e produzem, é o que pedem os produtores a Redano.

“Para essas famílias, a luta vai além da terra. É pela preservação de uma história construída por gerações e pelo direito de continuar vivendo do trabalho que ajudou a construir Rondônia”, resume o presidente da Assembleia, aviusando que não abandonará a pauta de defesa dos mais fracos. “Chega de covardia contra esta gente trabalhadora!”, avisa.

GOVERNO: SEXTA TEM DEBATE DO RONDÔNIA AO VIVO E NA SEGUNDA, O DECISIVO, PROMOVIDO PELA SICTV

O site Rondoniaovivo promove, nesta sexta-feira, dia 18, o que está chamando de Debate Show, com os seis candidatos ao Governo de Rondônia. O evento vai acontecer numa área da Estrada de Ferro Madeira/Mamoré e os candidatos poderão levar torcidas, bandeiras, bandas, num auditório especialmente preparado para o evento.

O debate será transmitido pelo youtube e, via rádio, pela Rede Antena FM, a partir das 20 horas desta sexta. O Rondoniaovivo pretende lotar o ambiente reservado às torcida s, que vão acompanhar o debate inédito, nesta sexta à noite.

Já na segunda-feira, acontece o debate que é sempre considerado decisivo. Ele acontece na segunda-feira, dia 18, a partir das 20h15 horas, na SICTV/Rondônia. O confronto poderá ser assistido pela TV aberta (Canal 11); pelo TV fechada; pelas antenas K.U. espalhadas pelo Estado e pelo youtube. A Rádio Parecis FM também vai retransmitir.

Nos últimos anos, os debates da SICTV têm sido vitais para que muitos indecisos escolham um candidato e até para que haja troca de voto. São históricos os embates, apenas como exemplo, entre Marcos Rocha e Marcos Rogério; entre Vinicius Miguel e Maurão de Carvalho; entre Hildon Chaves e Williames Pimentel.

os debates da SICTV, o auditório está sempre superlotado de convidados, que têm acesso por credenciamento.

O mediador do debate será o experiente jornalista Cícero Moura, um dos talentos da mídia rondoniense, agora na equipe do Grupo SIC.

PEDRO ABIB FALA EM HERANÇA MALDITA E DIZ QUE QUER GOVERNAR PARA TORNAR A VIDA DO RONDONIENSE MELHOR

Pedro Abib tem discurso. Tem números sobre deficiências na saúde, na segurança pública e em outros setores na ponta da língua. E bate forte no atual governo, afirmando que se for eleito, “vou acabar com a farra das diárias e dos gastos exagerados”, entre muitas outras frases duras, ao analisar a atual administração estadual.

Cara nova na política, ele foi escolhido pelo MDB para representar a renovação do partido. Abib participou, no início desta semana, da sabatina que está indo ao ar até sexta-feira na SICTV/Rondônia, das 18 às 18h45.

Ele disse que quer ser Governador para mudar o que está acontecendo, destacando projetos para transformar Rondônia, prepará-la para o futuro e utilizar o dinheiro público de forma que beneficie a população.

Abib disse que o novo Governador receberá, o que ele chamou de “herança maldita” e afirmou que no primeiro ano não haverá como fazer investimentos, até que se equilibre as finanças. Só a partir do segundo ano se poderá pensar em concursos públicos para setores vitais, como saúde e segurança pública.

O emedebista percorreu todo o Estado, junto com sua família, num Motor Home, para conhecer cada canto da terra que pretende governar.

Por enquanto, as pesquisas não lhe dão chance de chegar ao segundo turno, mas é bom ficar de olho em Abib: ele tem futuro e muito futuro na política rondoniense.

NEIDINHA SURUÍ, FAMOSA NO MUNDO, DEFENSORA DO MEIO AMBIENTE E DAS CAUSAS INDÍGENAS QUER SER SENADORA

Mulher, famosa em vários países, menos no seu. Defensora da causa indígena, da pauta a favor das mulheres, do ambientalismo e que se tornou personagem de filmes sobre sua vida. Foi casada com Almir Suruí, o mais famoso indígena brasileiro, amado pelas ONGs internacionais. Defensora ferrenha de Marina Silva, sua amigo pessoal há longos anos.

Quem é esta mulher que já ganhou um Emmy, por um dos filmes que realizou e é amiga pessoal de um dos maiores milionários do Brasil? É Neidinha Suruí, agora candidato ao Senado pelo PSB. É matriarca de uma família de famosos, que inclui Taxai Suruí, a filha que discursou na abertura da COP 26 e ficou conhecida em todo o Planeta.

Neidinha quer ser senadora para continuar defendendo as pautas que a tornaram conhecida em várias países. Numa entrevista a Sérgio Pires, na série de sabatinas promovidas com os candidatos ao Senado, na SICTV/Rondônia, Neidinha falou sobre seus planos, sobre sua participação em eventos destacados, como a descoberta de indígenas ainda isolados e defendeu Marina Silva.

Sem recursos para a campanha, já que não recebeu um só tostão do seu partido, o PSB, Neidinha teve apoio apenas do seu amigo João Moreira Salles, dono do Banco Itau, que lhe doou 100 mil reais. Para dar continuidade à campanha, Neidinha está recorrendo à “vaquinha”, ou seja, doações de amigos.

É uma personalidade mundialmente conhecida, embora em sua terra tenha menos destaque do que merece. Mas é um nome forte para se pensar, quando se analisa a futura composição do Senado brasileiro.

HÁ AINDA OS QUE ACREDITAM EM LENDAS, MAS A VIDA REAL MOSTRA QUE NÃO HÁ JUSTIÇA COMO O BRASILEIRO DE BEM SONHAVA

Ah, os poetas sonhadores! Eles ainda acreditam em Gnomos, em Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa e na Fada do Dente. E acreditavam que o STF iria dar início a uma limpeza na podridão que assola o Brasil há muito tempo. Foi apenas o abrigo ilusório dos viajantes, como escreveu Raimundo Corrêa sobre os homens que levavam o gado numa tempestade e que se abrigavam embaixo de árvores, imaginando-se salvos.

Não houve e a vida real deixa claro que, no atual ritmo do andamento das coisas, não haverá punição a quem merece ser punido. Pode sim ocorrer uma reversão de expectativas, colocando no paredão da imoralidade quem ousou enfrentar um grupo forte e unido que dá as cartas. E ai de quem não os obedecer.

O que se viu, ouviu e leu hoje, sobre o que ocorreu naquela que deveria ser uma sessão histórica do início da higienização moral, mostrou a todos verdade nua e crua: uma Suprema Corte dividida em partidos ideológicos muito bem formados e a defesa do indefensável.

No final, os acusados de crimes querem condenar quem os denunciou. E vão conseguir. Por enquanto, há um aparente empate, mas não mais que isso. Os que têm que responder por suas ligações perigosas, pelas suspeitas, pelas provas, pelas denúncias, certamente não o farão.

E, lá na frente, nosso país sairá de mais um triste episódio que tripudia contra a Constituição e a verdadeira democracia como tem saído nos últimos anos. Como aquilo que os americanos chamam de Loser, ou seja, um perdedor! Ou como um Looser, que quer dizer frouxo, covarde.

À escolha do freguês.

COMEÇA O ARRAIAL FORA DE ÉPOCA FLOR DO MARACUJÁ, A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA, NO PARQUE DOS TANQUES

Três meses depois da data correta, finalmente vai acontecer a 42ª edição do Arraial Flor dom Maracujá. Começa nesta sexta-feira, dia 18 e vai até o outro domingo, dia 27, com a entrega dos prêmios aos vencedores.

Mesmo com grande atraso, não se pode negar que o Arraial mexe com o porto-velhense e com o rondoniense. A entrada é gratuita e a expectativa é de que o público seja numeroso em todas as noites.

O Arraial, uma festa que se tornou, durante décadas, o mais importante evento cultural do Estado, foi sendo deixado de lado, até chegar aos dias atuais, quando se realiza em data totalmente fora do contexto dos festejos juninos.

O Parque dos Tanques, onde o Flor do Maracujá acontece novamente, está sendo preparado para a grande festa. Mesmo fora período normal, ele ainda atrai milhares e milhares de pessoas, apaixonados pelo folclore, pelas Quadrilhas e Bois-bumbás.

A noite de estreia ainda terá uma atração especial: o grupo de Carimbó Acreditar, sempre um espetáculo à parte dentro da festa do Flor. Na primeira noite, se apresentam ainda a Quadrilha Mirim Jucadiro e o Boi-Bumbá Adulto Estrela de Rondônia, além da Quadrilha Adulta Brilhantes de Ouro.

As principais Quadrilhas e Bois-Bumbás se apresentarão durante a semana. Comidas típicas, bebidas e muita alegria farão parte da festa, repetida desde 1983. A festa diária começa por volta das 20 horas, no local tradicional, onde um dos problemas é a falta de estacionamento ou o preço exorbitante cobrado por quem oferece áreas para os veículos.

AQUI, DOIS PACIENTES PARAPLÉGICOS RECEBEM NOVO MEDICAMENTO QUE LHES DÁ UMA PEQUENA ESPERANÇA

Médico, o deputado federal Fernando Máximo não desistiu de tentar ajudar pessoas paraplégicas a terem ao menos uma pequena esperança de melhora. É por isso que ele conseguiu trazer a Rondônia médicos que estão utilizando a substância polilaminina, que é um avanço na tentativa de recuperar movimentos.

Pelo menos dois pacientes em Rondônia (um que sofreu uma queda de cavalo e outro também acidentado) vão ser os primeiros a receber a polilaminina, que nos primeiros estudos, dá a esperança de recuperação de células destruídas.

Um dos pesquisadores, Olavo Borges, que faz parte da equipe da dra. Tatiana Sampaio, ela descobridora das possibilidades quase milagrosas da polilaminina, informou que, no Brasil, mais de 107 pacientes já receberam o tratamento. Pelo menos seis deles apresentaram melhoras nas funções perdidas.

Há algum tempo, Fernando Máximo procurou o laboratório para entender como funcionava o procedimento e tentar incluir pacientes de Rondônia. “Ele abriu essa porta, principalmente junto à Secretaria de Saúde, que também estava inteirada de todo o processo”, contou o dr Mitter Mayer, membro da equipe que esteve no Estado para tratar dos dois casos.

Os pacientes vão ser curados? Obviamente que não há qualquer perspectiva concreta de que isso ocorra. Contudo, é uma fresta de esperança para quem já perdeu todos os movimentos. É um sopro na vida de quem sofre de danos que, até agora, eram irreversíveis.

BRENO LOTA CASA DE SHOWS E IMPULSIONA SUA LUTA POR UMA CADEIRA PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quem anda comemorando um volume superlativo de apoios à sua candidatura, foi o vereador e candidato a deputado estadual Breno Mendes. Ele lançou oficialmente sua candidatura na mesma casa de shows em que os principais candidatos ao Governo o fizeram. Foi uma decisão arrojada, mas também muito arriscada. Se não tivesse público, poderia ser um fracasso. Mas ocorreu o contrário.

Na última sexta-feira, na Privillege, a principal casa de eventos da Capital, cerca de seis mil pessoas, segundo os organizadores, compareceram ao evento. Foi uma demonstração de força política do jovem vereador, que tem crescido perante o eleitorado. Breno já teve boa performance na penúltima eleição à prefeitura, somando mais de 25 mil votos.

Basicamente, o vereador atua na defesa do consumidor. Suas ações em relação à questões da energia elétrica; da batalha contra os pedágios e contra a privatização da Caerd, são a base da campanha eleitoral, que tem conseguido cada vez mais adesões.

O evento do final de semana foi importante para o projeto político do representante do Podemos. O partido sonha em eleger até três deputados. Não se sabe, claro, se as previsões terão o aval do eleitor. Mas que o indício é positivo, não se pode ignorar.

CAÍRAM QUASE 1 MILHÃO DE RAIOS EM RONDÔNIA, ENTRE JANEIRO E JULHO DESTE ANO

Dados do Grupo Storm, empresa especializada em monitoramento climático e meteorológico, informou à Energisa que em sete meses, caíram nada menos do que 985 mil raios em Rondônia, entre janeiro e julho, 44 por cento a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado.

As cidades com os maiores registros de raios foram Porto Velho, Guajará-Mirim, São Francisco do Guaporé, Vilhena e Pimenteiras do Oeste. As informações ajudam a concessionária a antecipar cenários, planejar recursos e preparar as equipes para possíveis impactos na rede elétrica.

Os números de 2025 indicam que a incidência de raios tende a aumentar a partir de setembro, com a chegada do período de tempestades no estado. Somente entre setembro e novembro, a média mensal chegou a cerca de 400% acima da média observada entre janeiro e agosto. Em 2026, esse cenário pode ser potencializado pelos efeitos do Super El Niño, que favorecem temperaturas elevadas e a formação de tempestades.

A Energisa orienta sobre cuidados durante tempestades. Nunca se aproxime de fios rompidos ou caídos, pois eles podem continuar energizados;

Não toque nem tente retirar árvores, galhos, telhas ou outros objetos em contato com a rede; Mantenha distância de postes ou objetos sobre a rede e alerte outras pessoas sobre o risco; Evite áreas abertas e locais próximos a árvores, postes e cercas metálicas; Retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas, sempre que for possível realizar o procedimento com segurança; Nunca faça podas ou reparos próximos à rede elétrica por conta própria.

As ocorrências devem ser comunicadas pelo telefone 0800 647 0120 ou pelo WhatsApp Gisa, no número (69) 99358-9673.

PERGUNTINHA

Você acha que a multidão reunida por Nikolas Ferreira, com a presença do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (inclusive com participação do rondoniense Bruno Scheid, candidato ao Senado) no Amapá, vai influenciar na decisão do presidente Davi Alcolumbre em pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou se o evento só serviu para discurso político de campanha?