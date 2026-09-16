Revitalização da Estrada Velha melhora as condições de trafegabilidade trazendo mais segurança para os moradores

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 08h48

Mais infraestrutura, segurança e mobilidade para quem passa pela Estrada Velha todos os dias.

A revitalização da via melhora as condições de acesso e trafegabilidade, trazendo mais segurança para moradores, trabalhadores e demais pessoas que utilizam esse trecho diariamente.

São melhorias que impactam diretamente a rotina da população, facilitam os deslocamentos e contribuem para o desenvolvimento da região.

Seguimos avançando com trabalho e compromisso para cuidar de Ji-Paraná e melhorar cada vez mais a infraestrutura do município.

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