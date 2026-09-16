Papa Leão diz que conflitos no Oriente Médio pressionam relações entre judeus e cristãos

Por G1

Publicada em 16/09/2026 às 09h28

O papa Leão afirmou nesta quarta-feira (16) que os conflitos recentes no Oriente Médio colocaram à prova as relações entre judeus e cristãos. Segundo ele, as diferentes visões sobre a violência em curso prejudicaram o diálogo, mas não o interromperam.

Em um novo decreto para marcar os 60 anos de esforços da Igreja Católica pelo diálogo inter-religioso, o papa também reiterou as condenações da Igreja ao antissemitismo e à islamofobia.

“Os conflitos que eclodiram no Oriente Médio nos últimos anos deixaram sua marca no diálogo judaico-cristão”, afirma o decreto, elaborado por três importantes órgãos do Vaticano e aprovado por Leão.

“Muitos canais de comunicação foram prejudicados”, diz o documento.

“No entanto, os pilares do diálogo entre os fiéis, construídos ao longo de 60 anos de esforços conjuntos, permaneceram firmes. Sobre esses fundamentos, é possível e necessário continuar construindo”, pontua.