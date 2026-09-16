Ataque de drone russo mata 5 civis e fere ao menos 7 em ônibus na Ucrânia

Por G1

Publicada em 16/09/2026 às 09h33

Um ataque de drone russo atingiu um ônibus de passageiros no sul da Ucrânia nesta quarta-feira (16). Cinco pessoas morreram e ao menos sete ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas.

O ataque ocorreu no distrito de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, próximo à linha de frente no sul do país. Segundo Oleksandr Hanzha, chefe da administração militar regional, os cinco mortos estavam no local quando as equipes de emergência chegaram. Os feridos foram levados para atendimento médico.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o ataque de “atrocidade”. Em uma publicação na rede social X, ele afirmou que o veículo era um micro-ônibus e que o ataque “não tinha justificativa militar”.

Segundo Zelenskyy, a ação faz parte de uma série de ataques russos contra meios de transporte e infraestrutura logística e crítica da Ucrânia. Ele afirmou que esses ataques continuam de forma ininterrupta.

Na região de Mykolaiv, um trem de passageiros também foi atingido nesta quarta. Uma estação ferroviária e uma locomotiva a diesel foram danificadas. Cerca de 170 passageiros que estavam no trem foram retirados antes do ataque, segundo Zelenskyy.

Uma locomotiva elétrica também foi atingida na cidade de Kovel, no noroeste da Ucrânia.

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Os ataques russos danificaram ou destruíram mais de 500 locomotivas ucranianas desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha. Mais da metade desses ataques teria ocorrido neste ano.

Sybiha afirmou que os ataques à rede ferroviária são sistemáticos e têm como objetivo prejudicar a logística do país. Ele pediu que países aliados ajudem a Ucrânia a obter locomotivas compatíveis com sua malha ferroviária e a financiar a reposição dos equipamentos destruídos.

Em outra publicação, o ministro afirmou que as forças russas atingem trens de passageiros, locomotivas, estações e linhas ferroviárias “sabendo exatamente” da importância dessas estruturas para civis, evacuações e para a economia ucraniana.