Do tanque ao mercado: Dr. Benedito Alves vê no tambaqui uma oportunidade para transformar a piscicultura em força econômica de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 10h15

Rondônia tem na piscicultura uma atividade com potencial para se transformar em uma das marcas econômicas do estado. Entre as espécies produzidas, o tambaqui ocupa posição de destaque e carrega também um forte elemento de identidade regional.

O desafio, porém, vai além de aumentar a quantidade de peixes produzidos. Para o Dr. Benedito Alves, o verdadeiro potencial está em estruturar toda a cadeia: da produção na propriedade ao beneficiamento, industrialização e comercialização do pescado.

Uma cadeia que pode gerar mais renda

O fortalecimento da piscicultura passa por diferentes etapas:

Aumento da produtividade nas propriedades;

Assistência técnica e melhoria do manejo;

Acesso a crédito e tecnologia;

Fortalecimento dos frigoríficos e unidades de beneficiamento;

Melhoria da logística e conservação do pescado;

Ampliação dos canais de comercialização;

Desenvolvimento de produtos com maior valor agregado;

Busca por novos mercados nacionais e oportunidades de exportação.

A lógica é simples: quanto mais etapas da cadeia produtiva forem desenvolvidas dentro de Rondônia, maior pode ser o valor gerado antes que o produto chegue ao consumidor.

Tambaqui como marca de Rondônia

O objetivo é fazer com que o tambaqui produzido em Rondônia não seja conhecido apenas dentro do estado, mas conquiste cada vez mais espaço no mercado brasileiro e, futuramente, em mercados internacionais.

Para isso, o caminho passa por produção, tecnologia, beneficiamento, logística, qualidade e comercialização.

Mais do que incentivar a criação de peixes, a proposta é transformar a piscicultura em uma cadeia cada vez mais estruturada, capaz de gerar renda no campo, movimentar a indústria e fortalecer a economia de Rondônia.