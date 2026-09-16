Por Taiana Mendonça

Publicada em 16/09/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), registrou um expressivo alcance no Dia D de Vacinação Antirrábica, realizado no último sábado (12), dentro das ações da campanha "Setembro Caramelo". A mobilização resultou na imunização de 30.543 animais de estimação, entre cães e gatos, garantindo a proteção e o fortalecimento do bloqueio epidemiológico contra a raiva na capital.

A estrutura de atendimento esteve presente em bairros de todas as regiões de Porto Velho, mobilizando equipes em escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), associações de moradores e espaços comunitários para facilitar o acesso da população.

O prefeito Léo Moraes celebrou o alcance da campanha e a resposta da comunidade. "Ver a nossa cidade alcançar a marca de mais de 30 mil animais vacinados em um único dia mostra a força do 'Setembro Caramelo' e o carinho da população com seus bichinhos. Esse resultado reflete o nosso compromisso em proteger os cães e gatos de Porto Velho e cuidar da saúde de todas as famílias.”

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância da imunização para barrar a transmissão da doença aos seres humanos. "Vacinar os animais não é só cuidar da saúde deles, é proteger toda a nossa população. A raiva é uma doença grave e transmissível dos animais para os seres humanos. Quando imunizamos cães e gatos, criamos uma barreira de proteção que previne a transmissão da raiva humana e salva vidas”, destacou a secretária.

Vacinação segue de forma contínua no DCZADS

A Semusa informa que a imunização antirrábica gratuita continua disponível para a população ao longo de todo o ano. Os tutores que não puderam comparecer no fim de semana podem levar seu cão ou gato diretamente à sede da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), localizada na Avenida Mamoré, nº 1120, bairro Cascalheira.

A vacina é destinada a animais sadios a partir dos três meses de idade que ainda não receberam a dose no decorrer deste ano.

Para a vacinação no local, a Semusa orienta que os cães sejam levados com coleira e guia (e focinheira para animais de grande porte ou ariscos). Os gatos devem ser transportados em caixas adequadas para evitar fugas e acidentes.

Serviço e Informações:

Local de vacinação permanente: Divisão de Controle de Zoonoses (DCZADS) – Av. Mamoré, 1120, bairro Cascalheira

E-mail: [email protected]