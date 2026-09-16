Capitã, uma cadela idosa que só quer um lar para amar no fim da vida

Por Sema

Publicada em 16/09/2026 às 11h53

Há animais que já viveram o suficiente para conhecer a dor, o abandono e a indiferença. Mesmo assim, não perdem a capacidade de amar. Ainda abanam o rabo e buscam carinho, como se soubessem que, em algum lugar, existe alguém disposto a adotá-los. Esse é o caso de Capitã.

Capitã foi resgatada na Delegacia de Polícia com uma perfuração no dorso, infestada de miíase, uma infecção causada por larvas de moscas que se alimentam do tecido vivo do animal, provocando feridas profundas e extremamente dolorosas, além de lesões na pele com suspeita de ataque de outro animal.

Um recomeço após tanta dor

Diante dessa situação, ela foi encaminhada à Clínica de Bem-Estar Animal, onde foi iniciado um protocolo medicamentoso completo, com controle da dor, anti-inflamatórios, antibióticos e a retirada das larvas. Aos poucos, a cadela foi se recuperando, e cada dia trazia uma pequena vitória.

Quando já estava recuperada do quadro inicial, ela passou por dois procedimentos importantes: a castração e a mastectomia, que é uma cirurgia para a retirada de nódulos mamários, caroços que podem se formar nas mamas e que, em cadelas, têm grande risco de se tornar câncer. Atualmente, ela está recuperada e saudável, pronta para a próxima etapa da vida: encontrar uma família.

Doce e cheia de amor para dar

Capitã é uma cadela dócil, carinhosa e grata. Mesmo depois de tudo o que passou, não perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Pelo contrário, é justamente o contato humano que lhe devolve a alegria. Ela gosta de atenção, de colo e de sentir que, enfim, pertence a algum lugar.

Mas é preciso encarar uma verdade: ela é idosa. E cães idosos costumam ser os últimos a serem escolhidos, justamente quando mais precisam. Muitos passam anos em abrigos, esperando por alguém que enxergue neles o que realmente são: companheiros leais, tranquilos e cheios de amor para oferecer.

Adotar um animal idoso é um ato de generosidade e também de coragem. É escolher dar dignidade a quem já viveu tanto e entender que o tempo de convivência pode ser mais curto, mas o amor que se recebe é imenso. Capitã não pede muito, ela quer um canto tranquilo, comida, cuidados e, acima de tudo, afeto. Quer sentir, nos últimos anos de vida, que alguém a escolheu.

"Capitã é um exemplo de como o cuidado e o amor podem transformar vidas. Nosso compromisso é garantir que os animais recebam atendimento digno e tenham a oportunidade de encontrar um lar responsável. Adotar é um gesto de carinho que faz a diferença na vida de quem precisa", afirmou o prefeito Léo Moraes.

De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Arthur Borin, a adoção exige responsabilidade. Não se trata de um gesto passageiro, mas de um compromisso que dura toda a vida do animal. “É preciso oferecer abrigo, alimentação adequada, cuidados veterinários, carinho e paciência, respeitando o ritmo e as necessidades de cada um, especialmente no caso de um cão idoso, como a Capitã.”

Como adotar

Para adotar, o interessado deverá apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de demonstrar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

A adoção responsável acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Clínica de Bem-Estar Animal, localizada na Avenida Mamoré, 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, zona Leste de Porto Velho.

Capitã continua esperando, com o olhar manso de quem acredita que ainda vai encontrar alguém. Um lar, um colo e um pouco de amor podem transformar os últimos anos de uma vida.

A Prefeitura de Porto Velho reforça seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal e convida toda a população a abraçar a causa da adoção responsável.