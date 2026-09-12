Catadores recebem capacitação para atuar no mercado de resíduos eletrônicos em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 12/09/2026 às 10h40

A reciclagem de resíduos eletroeletrônicos tem se consolidado como uma alternativa para ampliar a renda de cooperativas de catadores em Porto Velho. Com esse foco nos dias 10 e 11 de setembro, cooperativas de catadores de Porto Velho participam de uma série de capacitações voltadas à reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Com apoio do Sebrae em Rondônia, por meio do Programa Pró-Catadores, as atividades integram o Projeto ReciclaON e buscam estruturar e preparar os participantes para atuar de forma segura e profissional nesse segmento.

Capacitação para um novo mercado

As atividades tiveram início na quinta-feira (10), na sede da Catanorte, com uma palestra de sensibilização voltada aos cooperados da cooperativa. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre a forma correta de receber, manusear e armazenar resíduos eletroeletrônicos, além de informações sobre os riscos ambientais e à saúde decorrentes do descarte inadequado desses materiais.

A programação também destacou a importância dos cuidados necessários durante todo o processo de reciclagem, desde a coleta até a destinação final dos equipamentos, contribuindo para a prevenção de acidentes e contaminações.

Para a coordenadora estadual do Programa Pró-Catadores do Sebrae em Rondônia, Pricilla Salierno, a capacitação representa um avanço importante para a estruturação da cadeia de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos em Porto Velho. “Esta capacitação representa um passo muito importante para a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos em Porto Velho. Estamos preparando os participantes para atuar nesse mercado com mais conhecimento, segurança e uma visão estruturada de toda a cadeia, desde o recebimento e armazenamento até a desmontagem, comercialização e destinação adequada dos materiais. Além dos benefícios ambientais, a iniciativa amplia as oportunidades de geração de renda, fortalece as cooperativas e contribui para que os catadores ocupem um espaço cada vez mais qualificado na logística reversa e na economia circular”, destacou.

Gestão e oportunidades de negócio

As atividades continuaram nesta sexta-feira (11) com a realização da oficina de gestão voltada aos cooperados da Catanorte e representantes da Associação Unidos pela Vida. A capacitação aborda temas considerados essenciais para a estruturação da atividade econômica relacionada aos resíduos eletrônicos.

Entre os conteúdos trabalhados estão logística, armazenamento, desmontagem, comercialização dos materiais, estratégias de vendas e organização do negócio. A proposta é preparar os participantes para identificar oportunidades de mercado e desenvolver uma atuação mais eficiente e rentável na cadeia da reciclagem eletrônica.

Outro tema discutido durante a oficina é o fortalecimento das cooperativas para sua participação em iniciativas municipais relacionadas à gestão de resíduos sólidos, ampliando as possibilidades de prestação de serviços e geração de renda para os catadores.

Estrutura para ampliar a atuação da cooperativa

As capacitações fazem parte de um conjunto de ações que culmina na implantação de um espaço estruturado para o manejo de resíduos eletroeletrônicos na Catanorte. A nova estrutura permitirá o recebimento, armazenamento e encaminhamento adequado desses materiais, criando condições para que a cooperativa amplie sua atuação na logística reversa.

Além da geração de renda, a iniciativa contribui para reduzir os impactos ambientais provocados pelo descarte incorreto de equipamentos eletrônicos, que podem conter componentes potencialmente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.

Rede de apoio em Rondônia

O desenvolvimento das atividades em Porto Velho conta com uma rede de parceiros formada por instituições públicas e privadas. O Sebrae em Rondônia participa por meio do Programa Pró-Catadores, iniciativa voltada ao fortalecimento das organizações de catadores e à promoção da inclusão produtiva.

Para a gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae em Rondônia, Maria Tereza Marangon, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva dos catadores.

“O apoio do Sebrae a esta iniciativa reafirma nosso compromisso com o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores, por meio da melhoria da gestão, da qualificação profissional e da ampliação do acesso a novos mercados. A reciclagem de resíduos eletrônicos reúne potencial econômico e benefício ambiental, transformando um desafio cada vez mais presente nas cidades em oportunidade de geração de renda e desenvolvimento sustentável. Essa articulação entre o Sebrae, as organizações de catadores e as instituições parceiras cria condições para que Porto Velho avance na gestão adequada desses resíduos e consolide uma atividade alinhada aos princípios da economia circular”, destacou.

Também apoiam as ações a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e a Prefeitura de Porto Velho, que contribuíram para a realização das capacitações e para a articulação das atividades no município.

O ReciclaON é uma iniciativa do Instituto Gea - Ética e Meio Ambiente, realizada em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LASSU-USP) e financiada pelo Fundo Socioambiental Caixa. O projeto atua em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, promovendo capacitações, estruturação de cooperativas e fortalecimento da destinação ambientalmente adequada de resíduos eletroeletrônicos.

Sobre o Programa Pró-Catadores

O Programa Pró-Catadores, desenvolvido pelo Sebrae em Rondônia, tem como objetivo fortalecer cooperativas e associações de reciclagem por meio de ações voltadas à gestão, capacitação, acesso a mercados e inclusão produtiva. A iniciativa busca contribuir para a melhoria da renda dos catadores e para o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis alinhados aos princípios da economia circular.