Dr. Luís do Hospital reúne apoiadores em mega encontro com Jaime Gazola em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 11h01

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo), candidato à reeleição, e o candidato a deputado federal Jaime Gazola (Podemos) reuniram apoiadores, lideranças e moradores de Porto Velho em uma mega reunião realizada na noite desta sexta-feira (11), na Blue Eventos, na capital. O encontro das duas candidaturas foi marcado por manifestações de apoio e pela defesa de uma atuação política próxima das pessoas, pautada pelo diálogo, responsabilidade e compromisso com Rondônia.

Diante do público, Dr. Luís do Hospital destacou que sua atuação política tem como princípio manter uma relação próxima com a população, ouvindo as demandas e transformando essa escuta em trabalho e resultados.

“Eu acredito que quem ocupa um cargo público precisa estar perto de quem colocou essa responsabilidade nas suas mãos. É no meio das pessoas que a gente escuta, entende as necessidades e conhece de verdade aquilo que precisa ser feito”, afirmou.

O deputado também relembrou sua trajetória, desde a atuação à frente do Hospital Municipal de Jaru até o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, e afirmou que pretende seguir os mesmos princípios que têm orientado sua vida pública.

“Eu procuro ser aquilo que prego: verdade, presença e trabalho. Foi assim que construí minha caminhada, desde a gestão da saúde em Jaru até o mandato de deputado estadual. E é assim que quero continuar: perto das pessoas, ouvindo, trabalhando e buscando resultados”, declarou.

Dr. Luís ressaltou ainda a responsabilidade de representar os rondonienses e manter o diálogo com quem lhe confiou um mandato. “Quem elege também precisa ser ouvido. E eu sei da responsabilidade que tenho de representar cada um de vocês”, acrescentou.

O encontro também reforçou a parceria entre Dr. Luís do Hospital e Jaime Gazola. O deputado destacou que a união das duas candidaturas representa um projeto baseado em responsabilidade, compromisso e disposição para trabalhar por Rondônia.

“Foi uma grande alegria dividir esse momento com o amigo e candidato a deputado federal Jaime Gazola, unindo forças por um projeto que acredita no trabalho, na responsabilidade e em um futuro ainda melhor para o nosso Estado”, destacou.

Ao agradecer a recepção em Porto Velho, Dr. Luís afirmou que as manifestações de apoio recebidas durante a noite renovam sua disposição para seguir trabalhando. “Cada abraço, cada palavra de incentivo e cada olhar de confiança renovam ainda mais a nossa disposição para seguir trabalhando por Rondônia”, disse.