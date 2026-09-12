Leite que gera renda: Dr. Benedito Alves defende mais produtividade e apoio ao pequeno produtor de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 10h42

A produção de leite faz parte da realidade de milhares de propriedades rurais de Rondônia e tem papel importante na economia de municípios do interior, especialmente para pequenos produtores e famílias que dependem da atividade como fonte de renda.

Mas, para quem produz em pequena escala, o desafio não está apenas em produzir leite. Está em produzir mais, com menor custo e melhor qualidade, garantindo uma remuneração adequada pelo produto.

Onde estão os principais desafios?

A produtividade e a rentabilidade da atividade podem ser influenciadas por diversos fatores:

* Melhoramento genético do rebanho;

* Alimentação adequada e manejo nutricional;

* Assistência técnica mais próxima do produtor;

* Estrutura adequada para ordenha e resfriamento;

* Melhoria da qualidade e da sanidade do leite;

* Acesso a crédito e equipamentos para modernização;

* Organização dos produtores para melhorar a comercialização;

* Incentivo à agregação de valor, com derivados e produtos de origem local.

Rondônia já possui iniciativas de assistência técnica voltadas à melhoria da produtividade leiteira. Para o Dr. Benedito Alves, o próximo passo é ampliar e fortalecer essas ações, fazendo com que o conhecimento e a tecnologia cheguem principalmente às pequenas propriedades.

> “O pequeno produtor precisa ter acesso às mesmas ferramentas que podem aumentar a produtividade de qualquer atividade rural: assistência técnica, genética, alimentação adequada, tecnologia e crédito. Não basta produzir leite; precisamos criar condições para que essa produção gere mais renda para a família que está no campo”, afirma.

Mais qualidade, produtividade e valor

A melhoria da pecuária leiteira passa por uma combinação de fatores. Um rebanho mais produtivo, alimentação adequada e manejo correto podem aumentar a produção sem necessariamente exigir uma expansão proporcional da propriedade.

Ao mesmo tempo, investimentos em resfriamento, higiene e qualidade ajudam o produtor a entregar um produto com maior padrão e melhores condições de comercialização.

Outra oportunidade está na agregação de valor. Queijos, iogurtes, doces e outros derivados podem transformar parte da produção em produtos de maior valor comercial, criando novas possibilidades de renda para a agricultura familiar.

Para o estado, fortalecer a pecuária leiteira significa também fortalecer os pequenos municípios, manter renda circulando no interior e criar melhores condições para que as famílias permaneçam produzindo no campo.