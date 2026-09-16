PF apura exploração ilegal de madeira em terras indígenas

Por PF/RO

Publicada em 16/09/2026 às 11h53

Vilhena/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (16/9), uma operação para combater a extração, o transporte e a comercialização ilegal de madeira proveniente de terras indígenas, especialmente das Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã.

A ação mobiliza cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em residências e em estabelecimentos empresariais nos municípios rondonienses de Espigão D’Oeste e Vilhena. As medidas foram expedidas pela Justiça Federal.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de dois homens que transportavam toras de madeira sem documentação. A análise de dispositivos eletrônicos apreendidos indicou a possível participação de outros envolvidos nas etapas de extração, de transporte, de armazenamento, de beneficiamento e de comercialização.

Os elementos reunidos também apontam para a possível utilização de empresas, documentos e créditos florestais irregulares para conferir aparência de legalidade à madeira extraída ilegalmente. A investigação busca esclarecer a atuação dos envolvidos, identificar os destinatários das cargas e apurar os possíveis beneficiários financeiros.

Os investigados poderão responder, conforme a participação individual apurada, por crimes relacionados à exploração e à comercialização ilegal de produtos florestais e por outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.