Bandidos invadem mercado e agridem comerciante durante roubo
Por pvhnoticias.com
Publicada em 16/09/2026 às 09h30
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 Um comerciante foi vítima de bandidos armados durante um roubo no início da noite desta terça-feira (15), no mercado Rufino 6, localizado no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho. 

Imagens de câmeras de segurança registraram quando três criminosos entram usando capacete e armados anunciam o roubo ao comerciante que estava no caixa.

 Depois o bando pega vários objetos e dinheiro. Não satisfeitos o trio leva a vítima para o corredor e começa as agressões. Segundo informações apuradas pelo site, os bandidos levaram também uma moto. 

A PM foi acionada e faz buscas para chegar até os suspeitos. Informações podem ser feitas pelos números 190 ou 197. 

Polícia Porto Velho
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