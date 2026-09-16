Bandidos invadem mercado e agridem comerciante durante roubo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/09/2026 às 09h30

Um comerciante foi vítima de bandidos armados durante um roubo no início da noite desta terça-feira (15), no mercado Rufino 6, localizado no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Imagens de câmeras de segurança registraram quando três criminosos entram usando capacete e armados anunciam o roubo ao comerciante que estava no caixa.

Depois o bando pega vários objetos e dinheiro. Não satisfeitos o trio leva a vítima para o corredor e começa as agressões. Segundo informações apuradas pelo site, os bandidos levaram também uma moto.

A PM foi acionada e faz buscas para chegar até os suspeitos. Informações podem ser feitas pelos números 190 ou 197.