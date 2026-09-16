Criminosos invadem residência usando carro e executam apenado

Por hora1rondonia.com

Publicada em 16/09/2026 às 09h15

O silêncio do final da noite de terça-feira (15), foi quebrado por uma sequência de tiros que terminou com a execução do apenado Alei hde 34 anos, dentro da própria residência, localizada na Rua Piramutaba, no bairro Lagoa, região Leste de Porto Velho. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, Alei estava no interior do imóvel quando criminosos chegaram em um Volkswagen Gol de cor preta. O grupo teria arrombado o portão da residência, invadido o imóvel e efetuado diversos disparos contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos retornaram ao veículo e fugiram, tomando rumo ainda desconhecido.

Equipes do SAMU foram acionadas para prestar atendimento, mas, quando os profissionais chegaram ao endereço, encontraram o homem já sem sinais vitais. A área foi isolada pela Polícia Militar para preservar possíveis vestígios que pudessem auxiliar na identificação dos responsáveis pela execução.

Posteriormente, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Criminal compareceram ao local para realizar os levantamentos técnicos. O corpo foi removido pelo rabecão após os trabalhos periciais. O caso deverá ser investigado pelo DHPP, que busca esclarecer a motivação do assassinato, identificar os autores e descobrir a dinâmica utilizada pelos criminosos para chegar até a residência e fugir após o crime.