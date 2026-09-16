PM prende jovem e apreende adolescente por tráfico de drogas

Por NewsRondônia

Publicada em 16/09/2026 às 09h30

Uma operação realizada por policiais militares do 9º BPM na tarde desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2026, terminou com a prisão de um jovem e a apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento direto com o crime de tráfico de drogas no distrito de Abunã, na zona rural de Porto Velho. Conforme o registro policial, a equipe de segurança pública chegou ao estabelecimento comercial conhecido como Bar Dama da Noite após receber denúncias anônimas sobre a intensa comercialização de substâncias entorpecentes no local.

Com a aproximação da viatura policial, quatro suspeitos que estavam no estabelecimento tentaram fugir rapidamente. Dois homens correram em direção a uma área de mata nos fundos, enquanto duas mulheres entraram às pressas em uma residência anexa ao bar. Durante o cerco tático realizado pelos policiais militares, um adolescente foi localizado portando a quantia de 95 reais em espécie. Na sequência das buscas, os militares encontraram o suspeito Matheus S., que tentou esconder uma bolsa sob um pedaço de madeira.

Dentro da bolsa localizada com o suspeito, os policiais encontraram 77 pedras de crack, 61 invólucros de cocaína, 18 porções de maconha e 800 reais em dinheiro vivo. As buscas continuaram no interior do estabelecimento, onde os agentes localizaram porções ainda maiores de cocaína e maconha, diversos materiais utilizados para o embalo dos entorpecentes, duas balanças de precisão e um aparelho celular modelo iPhone 13. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 895 reais em dinheiro, além de todas as drogas e apetrechos ilícitos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência policial, Matheus teria tentado atribuir ao adolescente a responsabilidade pela posse do material ilícito encontrado. Diante das circunstâncias flagrantes e dos elementos materiais recolhidos pelas equipes, o homem e o adolescente foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes em Porto Velho, onde ficaram à disposição da autoridade policial competente para as providências cabíveis.