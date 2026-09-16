A Fazenda 18: Sérgio Hondjakoff se machuca durante prova

Por IG

Publicada em 16/09/2026 às 09h53

Sérgio Hondjakoff se machucou na última terça-feira (15), durante uma prova em A Fazenda 18. O famoso, conhecido por seu personagem Cabeção na novela Malhação, torceu o pé em um momento em que estava desviando de obstáculos numa atividade para desbloquear a academia da casa.

Quando o acidente ocorreu, os colegas de confinamento socorreram o peão. Eduarda Braum ajudou imediatamente o ator. Logo depois, os participantes trouxeram Lucas Bissoli, ex-BBB e médico, para avaliar se havia acontecido algo grave.

Os cuidados com Sérgio foram rápidos. Trouxeram para o confinado uma bolsa de gelo e uma determinação para que ele mantivesse o pé elevado. O artista pediu também um anti-inflamatório para que as dores cessassem.

Carreira marcada por Cabeção

Sergio Hondjakoff estreou na televisão em 1992, na “Escolinhazinha do Professor Raimundo”. No entanto, foi ao interpretar Cabeção em Malhação que conquistou projeção nacional. O personagem se tornou um dos mais populares da história da novela teen da TV Globo, permanecendo na trama durante seis temporadas, exibidas entre 2000 e 2005.

Após o sucesso na emissora carioca, o ator seguiu a carreira na televisão e integrou o elenco de Bela, a Feia, da Record, em 2009. Seu trabalho mais recente na TV foi em 2020, quando participou do reality show Made in Japão, também exibido pela Record.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

A atração estreou na última segunda-feira (14), na tela da Record. No entanto, sua estreia foi considerada morna e rendeu apenas 5,3 pontos de audiência. Nessa primeira semana, o reality show anda bem tranquilo, sem grandes movimentações.