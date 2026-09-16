Cacoal convoca 22 novos profissionais para reforçar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 10h49

A Prefeitura de Cacoal anunciou a convocação de 22 novos profissionais para reforçar as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A medida integra a 15ª convocação de candidatos aprovados e fortalece a estrutura de atendimento da rede municipal de saúde.

Serão incorporados profissionais de diferentes áreas, entre eles assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e técnicos de enfermagem. O reforço amplia as equipes responsáveis pelo atendimento direto à população e fortalece principalmente os serviços de atenção básica.

A chegada dos novos profissionais amplia a capacidade das unidades para acolher pacientes, realizar acompanhamentos, desenvolver ações preventivas e atender demandas nas áreas de enfermagem, nutrição, saúde mental e assistência social.

A ampliação das equipes também contribui para fortalecer o trabalho multiprofissional dentro das unidades. A presença de diferentes especialidades permite uma avaliação mais ampla das necessidades dos pacientes e favorece um acompanhamento integrado ao longo do atendimento.

ATENÇÃO BÁSICA

A atenção básica ocupa papel central na rede pública por ser o primeiro contato de grande parte da população com o Sistema Único de Saúde. É nas UBS que são realizados atendimentos de rotina, acompanhamento de famílias, vacinação, prevenção de doenças e encaminhamentos para outros serviços quando necessário.

Com a convocação, a Prefeitura de Cacoal reforça a estrutura da saúde municipal e amplia a capacidade das Unidades Básicas de Saúde para atender às demandas da população, com foco na prevenção, no acompanhamento contínuo e na oferta de serviços essenciais.

15ª convocação

Os candidatos devem consultar a 15ª convocação nos canais oficiais da Prefeitura de Cacoal e verificar os procedimentos, documentos e prazos estabelecidos para apresentação.