Judoca de Rondônia conquista prata e faz história sendo o primeiro medalhista nos JEBs 2026

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 11h24

Aos 14 anos, o judoca Felipe Schotten, de Ouro Preto do Oeste, fez história para Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026. Representando a Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o atleta conquistou a medalha de prata na Série Prata do judô, na categoria Sub-14 acima de 64 quilos (+64 kg), durante a competição realizada em Brasília (DF).

Considerado um dos maiores eventos do esporte escolar brasileiro, o JEBs reúne estudantes-atletas de todos os estados e, com o resultado, Felipe se tornou o primeiro medalhista de Rondônia na edição de 2026. A conquista é fruto da dedicação aos treinamentos e reforça a tradição do judô rondoniense em competições nacionais.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, destacou a importância do incentivo ao esporte escolar como ferramenta de transformação social. “Essa medalha representa o talento, a dedicação e a disciplina de um jovem que está levando o nome de Rondônia para todo o Brasil. É motivo de orgulho ver nossos estudantes alcançando resultados como esse. O esporte escolar transforma vidas, fortalece valores e abre caminhos para o futuro”, afirmou.

Emocionado com a medalha, Felipe celebrou o feito e agradeceu o apoio recebido ao longo da trajetória. “Estou muito feliz por conquistar essa medalha para Rondônia. Foi uma competição difícil, enfrentei adversários muito fortes, mas nunca deixei de acreditar. Quero agradecer à minha família, ao meu técnico, à minha escola e a todos que torceram por mim. Essa prata me dá ainda mais motivação para buscar novos títulos”, disse o estudante.

A participação da delegação rondoniense nos JEBs é resultado da parceria entre o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Federação de Esportes Escolares de Rondônia (Feero) e a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A iniciativa amplia as oportunidades para que estudantes da rede pública disputem competições de alto rendimento e representem suas escolas, municípios e o Estado em eventos esportivos nacionais.

Próximos desafios

A agenda do jovem judoca segue intensa após a participação nos JEBs. Entre os próximos compromissos estão a Copa Rio Internacional, no Rio de Janeiro; o Campeonato Pan-Americano, em Cancún, no México; e a Seletiva Nacional, em Natal (RN), competições que podem abrir novos caminhos na carreira do atleta.