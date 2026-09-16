Fábio salva o Fluminense; Palmeiras e Corinthians jogam hoje; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 16/09/2026 às 08h40

Vagas na Libertadores e Sul-Americana pegando fogo. No Tabelinha: Vôlei Master e Taekwondo em Porto Velho.

Tricolor na semifinal, eliminação no MorumBis e jogos decisivos de quarta.

Libertadores - O Fluminense carimbou sua vaga nas semifinais da Libertadores. Jogando em Buenos Aires, o Tricolor sofreu no primeiro tempo e saiu perdendo por 2 a 0 para o Platense. Porém, na etapa final, Canobbio marcou o gol decisivo para fechar o agregado em 3 a 2.

Com grandes defesas do goleiro Fábio nos minutos finais, o time carioca segurou a classificação e agora aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU para definir seu adversário na busca pela Glória Eterna.

Hoje

Quarta-feira decisiva na Libertadores. Às 18h, o Palmeiras encara a LDU em Quito jogando pelo empate, após vencer na ida por 1 a 0. O Verdão supera desfalques como Gustavo Gómez e Piquerez para avançar.

Já às 20h30, o Corinthians recebe o Estudiantes na Neo Química Arena. Após o 1 a 1 na Argentina, o Timão precisa de uma vitória simples para se classificar, contando com os retornos de Memphis Depay e Gabriel Paulista.

Sul-Americana - Fim de sonho para o São Paulo na Sul-Americana. Precisando vencer, o Tricolor esbarrou na cera e na forte marcação do Boca Juniors no MorumBis. Os argentinos abriram o placar com Leandro Lozano, após falha defensiva, e Domingos Duarte empatou nos minutos finais.

Com a igualdade por 1 a 1 e o placar agregado de 2 a 1, o time paulista dá adeus ao torneio continental. Nas semifinais, o Boca enfrentará o Vasco, que eliminou o Santa Fe.

Duelo brasileiro

Decisão na Sul-Americana. Nesta quarta-feira (16), às 18h, o Galo recebe o Santos na Arena MRV precisando vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, ou por três para avançar direto.

Em grande fase no Brasileirão, o Peixe joga pelo empate ou até por uma derrota por um gol de diferença para garantir a vaga. Com o retorno de Gabigol ao ataque no time de Cuca e o Atlético confiante na força de sua torcida, a promessa é de um duelo eletrizante em Belo Horizonte.

Tabelinha Rondoniense

Rondônia Open de Taekwondo, vice no Vôlei Master e Corre Contábil.

Taekwondo - Porto Velho sedia nos dias 19 e 20 de setembro o Rondônia Open 2026, no Ginásio DUDU. O evento reúne mais de 200 lutadores de Rondônia e do Acre, representando academias nas modalidades Kyorugui e Poomsae.

Além das medalhas, o campeonato é decisivo por carimbar vagas para a Copa do Brasil de Taekwondo, em Fortaleza. O torneio traz também o Seminário Nacional de Formação de Árbitros, comandado pelo Mestre André Luiz, da CBTKD, fortalecendo a modalidade na região.

Vôlei - O voleibol máster de Rondônia brilhou no Master Fortaleza. Entre os dias 4 e 7 de setembro, a equipe Rondônia 50+ fez uma campanha histórica e conquistou o vice-campeonato ao enfrentar o BNB-CE na grande final.

Na categoria 40+, o Estado garantiu a 7ª posição entre 11 times do Norte e Nordeste. Além das medalhas, o ótimo desempenho carimba a classificação para a Superliga de Vôlei Master 2027, mostrando que as rondonienses chegaram para brigar no topo do cenário nacional.

Corrida - A contabilidade de Rondônia entra em movimento. Nos dias 19 e 20 de setembro, Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná recebem o Corre Contábil 2026. Promovida pelo CRCRO e SESCAP/RO em celebração ao Dia do Contador e aos 35 anos do conselho, a corrida une saúde, integração e solidariedade.

A programação conta com aulas de ritmos, DJs e arrecadação de alimentos. As inscrições são abertas à comunidade e podem ser feitas pelo Linktree do CRCRO. Corra pela saúde e ajude quem precisa.