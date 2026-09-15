FFER Garante vaga para o Vilhena na Supercopa Capital Sub-17, maior competição da categoria do Brasil

Por FFER

Publicada em 15/09/2026 às 10h46

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, garantiu a presença do Vilhena na Supercopa Capital, maior competição do Brasil na categoria de base Sub-17, valorizando e oportunizando os jovens talentos de Rondônia em um a grande vitrine do futebol nacional. O Vilhena Sub-17 está no Grupo E da competição ao lado de grandes clubes, como o Corinthians - SP, Fortaleza - CE e o Porto Vitória - ES.

A FFER garantiu o Vilhena Esporte Clube pra representar Rondônia na Supercopa Capital Sub-17 2026, por ser o campeão de 2025, fazendo história como o primeiro clube do Estado a participar da maior competição do Brasil na categoria, "a vaga da Supercopa Sub-17 é uma conquista da FFER, que por sua vez já tinha confirmado o Vilhena na competição, por ser o atual campeão de Rondônia na categoria, ontem os grupos foram definidos, é mais uma conquista que a FFER oportuniza aos seus filiados, valorizando as categorias de base e jovens talentos rondoniense, que terão mais essa oportunidade de disputar a maior competição do Brasil da categoria sub-17, parabéns ao Vilhena, aos futebol de Rondônia e que nossos jovens representantes desfrutem nessa grande vitrine do futebol brasileiro" frisou Bruno Costa.

A FFER já garantiu a participação em 2027 do Ji-Paraná, que será o representante de Rondônia na competição por ter conquistado recentemente o título estadual da categoria. Os jogos da Supercopa Sub-17 acontecem entre os dias 1 e 14 de dezembro no Distrito Federal, ontem foi realizado do sorteio do grupos no Palácio do Comércio, os 32 clubes da maior edição, foram divididos em quatro potes com oito equipes em cada. A novidade em 2026 será a presença de um time internacional: o Belgrano. O clube argentino revelou o campeão mundial Cristian Romero, além de Emiliano Rigoni, ex-São Paulo.

Após garantir a vaga do Vilhena na competição, a FFER demonstra que valoriza o futebol de base rondoniense, "o futebol rondoniense vive um momento ímpar, estamos vivendo um novo momento, o momento de oportunidades, de valorização, qualificação e capacitação do nosso futebol e dos nossos profissionais, o futebol rondoniense está organizado e planejado, só é pego de surpresa quem está desorganizado, quem não se organiza e não leva á sério o futebol rondoniense, está perdendo espaço, vendo tudo acontecer de fora, nossos filiados estão colhendo oportunidades desde o futebol de base ao profissional, do feminino, e que fique claro, vamos continuar trabalhando sempre pelo melhor do nosso futebol", afirmou Bruno Costa