Comunidade supera doença, volta a andar e ganha uma nova chance de ser feliz

Por Sema

Publicada em 15/09/2026 às 11h26

A história de Comunidade é marcada por abandono, cuidado e, principalmente, superação. O cachorro, que vivia como animal comunitário, precisouresgatado após parar de andar de um dia para o outro.

Sem conseguir se locomover, ele foi colocado dentro de uma residência por pessoas que tentaram ajudá-lo. O animal recebeu água e ração, mas não conseguiu se alimentar. Quando foi resgatado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), apresentava um quadro de apatia e prostração, além de sinais de fraqueza e dificuldade para movimentar as patas traseiras.

Comunidade foi encaminhado para atendimento na Clínica de Bem-Estar Animal, onde passou por uma avaliação completa. Exames de imagem não apontaram fraturas ou luxações que justificassem a perda dos movimentos.

Já nos exames hematológicos, os veterinários identificaram trombocitopenia, condição caracterizada pela redução da quantidade de plaquetas no sangue. Um teste rápido também confirmou que o animal estava com erliquiose, doença transmitida por carrapatos e que pode provocar alterações importantes no organismo.

A partir do diagnóstico, foi iniciado o tratamento adequado. Aos poucos, Comunidade começou a responder positivamente aos cuidados. Seu quadro clínico apresentou evolução e os exames hematológicos também demonstraram melhora.

Para o secretário da Sema, Arthur Borin, a recuperação demonstra a importância do atendimento especializado e do cuidado oferecido aos animais em situação de vulnerabilidade.

“O caso do Comunidade representa a importância de um atendimento rápido, técnico e humanizado aos animais que chegam até nós. Ele apresentava um quadro preocupante, mas recebeu diagnóstico, tratamento e acompanhamento da equipe da Clínica de Bem-Estar Animal. A recuperação dele é motivo de muita satisfação para todos nós. Agora, nosso desejo é que ele encontre uma família responsável e tenha a oportunidade de viver uma nova história, com segurança, cuidado e carinho.”

O momento mais esperado veio depois, Comunidade voltou a andar normalmente.

A recuperação representa uma nova oportunidade para um animal que, até pouco tempo, enfrentava sérias dificuldades para se locomover e precisava de cuidados intensivos.

A história também reforça a importância da atuação do poder público no cuidado e na proteção dos animais. Para o prefeito Léo Moraes, a trajetória de Comunidade mostra que o atendimento e a adoção responsável podem transformar a vida de um animal.

“A história do Comunidade mostra que cuidar dos animais também é cuidar da nossa cidade. Ele chegou em uma situação delicada, recebeu atendimento e, graças ao trabalho das equipes, conseguiu se recuperar e voltar a andar. Agora, queremos que essa história tenha um novo capítulo, com uma família que ofereça carinho, proteção e todos os cuidados que ele merece. A adoção responsável é um gesto de amor e também de compromisso com a vida.”

Uma nova chance

Depois de vencer essa etapa, Comunidade espera por uma família que possa oferecer aquilo que todo animal merece: segurança, cuidado, alimentação adequada e, principalmente, carinho.

A história de Comunidade mostra a importância do atendimento veterinário e da atuação conjunta de pessoas que não ignoram um animal em situação de vulnerabilidade. O resgate, o diagnóstico e o tratamento foram fundamentais para que ele pudesse recuperar os movimentos e retomar uma vida com mais qualidade.

Agora, a missão é encontrar um lar responsável para esse sobrevivente.

A adoção de Comunidade é realizada na Clínica de Bem-Estar Animal. Para adotar, o interessado deverá apresentar comprovante de residência e documento com foto, além de comprovar que possui condições adequadas para cuidar do animal.

Mais do que uma adoção, oferecer um lar a Comunidade será a oportunidade de transformar o final de uma história difícil no começo de uma nova história, desta vez, cercada de afeto, proteção e pertencimento.