Luciana Oliveira firma compromissos para ampliar entregas de Lula a Nova Mamoré

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 11h54

A candidata ao Senado Federal pelo PT, Luciana Oliveira, cumpriu uma agenda intensa em Nova Mamoré, com uma dezena de reuniões ao longo do dia, encontros com produtores rurais da sede do município e da região de Nova Dimensão, além de conversas com representantes de povos indígenas. A passagem pelo município também incluiu um percurso por obras, serviços e investimentos ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Luciana foi acompanhada pelo vereador André do Sindicato, nome de urna de André Luiz Baier, que exerce o terceiro mandato na Câmara Municipal de Nova Mamoré, já presidiu o Legislativo local e disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PT com o número 13111.

Ao longo das reuniões, Luciana ouviu demandas relacionadas principalmente à produção rural, infraestrutura e presença do poder público nas comunidades. A candidata afirmou que pretende transformar os compromissos firmados durante a passagem pelo município em articulação permanente com o governo federal caso seja eleita para o Senado.

Além das reuniões, Luciana e André percorreram pontos de Nova Mamoré para destacar investimentos federais recentes e projetos considerados estratégicos para a região. Entre os exemplos apresentados estiveram serviços na área da saúde, habitação popular e obras incluídas no Novo PAC.

Em uma das paradas, Luciana destacou a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município e chamou atenção para a identificação do governo federal na entrega realizada em julho deste ano.

“É entrega do presidente Lula em Nova Mamoré que vocês querem? Então toma. Bora mostrar”, afirmou Luciana durante o percurso.

A candidata relacionou as entregas à necessidade de representação política capaz de acompanhar os investimentos desde Brasília e defender novas ações para os municípios do interior. Para ela, reconhecer o que já foi executado não significa considerar as demandas encerradas.

“Lula fez muito e Nova Mamoré precisa de muito mais. E a gente vai fazer mais comigo como senadora”, afirmou.

André do Sindicato apresentou ainda um conjunto de ações que, segundo ele, passaram a integrar a realidade ou o planejamento do município nos últimos anos. O vereador citou habitação, atenção básica à saúde, atendimento especializado e a ponte binacional entre Brasil e Bolívia como exemplos.

“Lula trouxe para nós 50 casas populares, agora mais 40, ou seja, 90 casas populares. Trouxe uma UBS nova, trouxe também o CER, o Centro Especializado em Reabilitação, e um sonho histórico da nossa região, a ponte binacional. Lula é demais!”, declarou André.

A referência à habitação aparece entre os pontos centrais da agenda local. A construção de moradias populares foi apresentada durante a visita como uma das formas mais diretas de traduzir políticas federais em melhoria concreta para famílias do município.

Na saúde, a passagem também destacou a ampliação da estrutura de atendimento. Além do Samu, André mencionou uma nova Unidade Básica de Saúde e o Centro Especializado em Reabilitação, equipamento voltado ao atendimento de pessoas que necessitam de acompanhamento especializado.

Luciana utilizou esses exemplos para defender maior integração entre representantes eleitos por Rondônia e o governo federal. Na avaliação da candidata, uma bancada atuante deve acompanhar programas, buscar recursos, apresentar demandas e manter interlocução permanente com ministérios para evitar que os municípios percam oportunidades.

“Pra trazer mais, Lula precisa de uma bancada forte”, afirmou.

A candidata defendeu que essa representação envolva diferentes níveis do Legislativo. Durante parte da agenda, também esteve presente o ex-deputado federal Anselmo de Jesus. Luciana relacionou a eleição de representantes alinhados às necessidades locais à possibilidade de ampliar a interlocução de Nova Mamoré e de Rondônia com Brasília.





Na composição apresentada durante a passagem pelo município, André do Sindicato representaria Nova Mamoré e a região na Assembleia Legislativa, enquanto Luciana pretende ocupar uma das cadeiras de Rondônia no Senado Federal.

A agenda não ficou restrita às obras urbanas. Boa parte do dia foi dedicada a reuniões no meio rural. Luciana esteve com produtores de diferentes comunidades e ouviu demandas tanto em Nova Mamoré quanto na região de Nova Dimensão.

As conversas trataram da necessidade de fortalecer quem vive da produção, ampliar as condições de trabalho no campo e garantir que políticas públicas alcancem comunidades afastadas da sede municipal. O roteiro também incluiu reuniões com povos indígenas, dentro da proposta da candidata de manter diálogo com diferentes grupos que vivem no território de Nova Mamoré.

Para Luciana, a sequência de encontros reforçou uma característica que ela pretende levar para o mandato: combinar a presença nos municípios com atuação institucional em Brasília. A candidata sustenta que as necessidades apresentadas diretamente por produtores, comunidades e lideranças locais precisam ser transformadas em cobrança por recursos, programas e investimentos.

A passagem pelo município também permitiu à candidata construir uma narrativa de continuidade. Luciana afirmou que a tarefa de uma futura senadora não seria apenas divulgar investimentos já realizados, mas trabalhar para ampliar as entregas e garantir que novas demandas apresentadas durante a campanha encontrem caminho dentro do governo federal.

Foi nesse contexto que ela destacou a necessidade de fortalecer a representação política ligada ao presidente Lula.

“A gente mostra quem entrega, e é Lula”, afirmou Luciana ao percorrer um dos equipamentos visitados.

A ponte binacional também entrou na agenda como uma obra de alcance regional. André classificou o empreendimento como um “sonho histórico da nossa região”, enquanto Luciana reforçou que projetos dessa dimensão exigem acompanhamento político contínuo para que seus efeitos alcancem os municípios próximos e sejam acompanhados de outros investimentos.

A candidata afirmou ainda que Nova Mamoré tem necessidades que vão além das estruturas já entregues e que sua intenção é manter o município dentro das prioridades de articulação federal caso chegue ao Senado.

A relação com André do Sindicato aparece nesse planejamento como uma ponte com as demandas locais. Vereador em terceiro mandato e ex-presidente da Câmara Municipal, ele acompanha Luciana na construção de compromissos voltados especificamente a Nova Mamoré e às comunidades da região.

Ao final da agenda, Luciana voltou a defender uma atuação integrada entre representantes municipais, estaduais e federais para ampliar o volume de investimentos destinados a Rondônia.

“Comigo no Senado, junto com o André aqui na Assembleia Legislativa, a gente quer trazer mais coisa para Rondônia”, afirmou.

Para a candidata, a passagem por Nova Mamoré sintetizou dois eixos que pretende levar para o restante da campanha: ouvir diretamente a população e apresentar resultados concretos das políticas que defende. A candidata afirmou que o município já recebeu investimentos importantes, mas que o objetivo agora é transformar a interlocução política em novas entregas para a saúde, habitação, infraestrutura, produção rural e atendimento às comunidades.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.