Fátima Cleide apresenta trajetória e propostas voltadas às mulheres durante reunião em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 11h17

Candidata a Deputada Estadual, Fátima Cleide, destaca defesa dos direitos das mulheres, combate à violência, saúde, autonomia econômica e maior participação feminina na política

Durante uma reunião com mulheres, a candidata a deputada estadual Fátima Cleide apresentou pontos de sua trajetória política e propostas voltadas à promoção dos direitos e à melhoria da qualidade de vida das mulheres em Rondônia.

O encontro teve como foco temas como igualdade de gênero, combate à violência, saúde, autonomia econômica e participação feminina nos espaços de decisão.

Em material apresentado durante a reunião, a campanha destaca 12 ações relacionadas à atuação de Fátima Cleide. Entre elas está a defesa dos direitos das mulheres e o combate à discriminação e à violência, além de sua atuação na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, entre 2004 e 2005.

Outro ponto destacado é o apoio à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e à criação de mecanismos de proteção às mulheres. O material também menciona sua participação na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, no Congresso Nacional, e a atuação relacionada à Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).

A autonomia econômica também aparece entre as prioridades apresentadas, com a defesa de políticas de geração de trabalho e renda, acesso ao crédito e capacitação, especialmente para mulheres em situação de maior vulnerabilidade.

Na área da saúde, a proposta apresentada contempla a ampliação do acesso à saúde integral da mulher, incluindo saúde sexual e reprodutiva, prevenção e diagnóstico.

O combate à violência contra as mulheres é outro eixo destacado. Entre as ações mencionadas estão o fortalecimento de delegacias especializadas, casas-abrigo, centros de referência e redes de apoio para mulheres em situação de violência.

A participação feminina na política também foi ressaltada. Fátima Cleide defende maior presença das mulheres nos espaços de decisão e medidas que contribuam para ampliar a representatividade feminina.



Diálogo e articulação

Outro ponto apresentado durante a reunião foi a importância da articulação com movimentos de mulheres, organizações sociais e governos, buscando construir políticas públicas e resultados concretos.

Ao apresentar os 12 pontos, a campanha afirma que a trajetória de Fátima Cleide representa um legado de luta, coragem e defesa das mulheres de Rondônia e do Brasil.

A reunião também serviu como espaço de diálogo com as participantes sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e sobre a necessidade de ampliar políticas públicas que garantam direitos, proteção, saúde, segurança, autonomia e participação política.

Fátima Cleide é candidata a deputada estadual e apresenta sua trajetória e propostas como parte da campanha eleitoral.