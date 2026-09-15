Cooperativa de Catadores em PVH inaugura espaço para resíduos eletrônicos

Por Renata Beccária

Publicada em 15/09/2026 às 12h02

Porto Velho passou a contar com um espaço preparado para receber e aproveitar resíduos eletroeletrônicos. A estrutura foi inaugurada pela Cooperativa de Catadores Catanorte após a conclusão das capacitações do projeto ReciclaON, desenvolvido pelo Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente.

Além de contribuir para o descarte correto de equipamentos sem uso, o projeto permite que a cooperativa aproveite materiais com valor comercial e amplie suas fontes de renda.

Segundo o diretor do Departamento de Saneamento Básico, Marcelo Barroso, a iniciativa atende a uma demanda relacionada à destinação adequada desses resíduos e ao incentivo a inclusão sócio economica dos catadores. “Esse lançamento representa um momento importante para Porto Velho porque reforça a necessidade do descarte adequado dos resíduos eletroeletrônicos. Ao mesmo tempo, cria uma atividade que pode agregar valor ao trabalho dos catadores e contribuir para a elevar a renda dessas famílias”.

A capacitação preparou os integrantes de catadores de Porto Velho, destacadamente a Catanorte para receber, separar e destinar os resíduos eletroeletrônicos. Com a conclusão dessa etapa, a cooperativa passa a contar com um local próprio para realizar esse trabalho.

A Prefeitura de Porto Velho participa como parceira e incentivadora da iniciativa. De acordo com Marcelo, o município busca apoiar uma atividade que contribua para a geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida dos catadores da Vila Princesa. “A Prefeitura tem o papel de induzir e apoiar esse processo. Não se trata apenas de dar uma destinação correta ao material, mas também de ajudar os catadores a desenvolver uma atividade que agregue valor ao trabalho realizado por eles”, explicou o diretor.

Durante o evento, a Prefeitura e outras instituições parceiras apresentaram pontos de coleta para encaminhar os resíduos à cooperativa. O primeiro ponto disponibilizado pelo município ficará na sede da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), próxima ao Hospital de Base. O local poderá receber equipamentos descartados por servidores e colaboradores das secretarias municipais, além dos materiais entregues pela população. Após a coleta, os resíduos serão encaminhados à Catanorte.

“A Seinfra será o ponto inicial da Prefeitura para o recebimento desses materiais. Os servidores, os integrantes das demais secretarias e a população poderão encaminhar os resíduos eletrônicos para esse local. Depois, todo o material seguirá para a cooperativa”, disse o diretor.

A Prefeitura também prepara um plano para ampliar o número de pontos de coleta em Porto Velho. A proposta é facilitar o descarte pela população e aumentar o volume de resíduos encaminhados à cooperativa.

O prefeito Léo Moraes destacou que a parceria contribui para o fortalecimento da reciclagem e para a valorização do trabalho dos catadores.

“Essa iniciativa representa um avanço importante para a sustentabilidade e para a inclusão social em Porto Velho. Estamos criando condições para que os resíduos eletrônicos tenham a destinação correta e, ao mesmo tempo, fortalecendo o trabalho dos catadores, que são fundamentais para a construção de uma cidade mais limpa, organizada e sustentável”, afirmou o prefeito.

O ReciclaON é uma iniciativa do Instituto GEA em parceria com o Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LASSU-USP), com apoio financeiro do Fundo Socioambiental Caixa. Em Porto Velho, o projeto também conta com a participação da Universidade Federal de Rondônia (Unir), da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), da Prefeitura de Porto Velho e do Sebrae Rondônia.