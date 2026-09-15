Prefeitura intensifica trabalhos e leva melhorias para vários pontos da Zona Rural

Por Assessoria

Publicada em 15/09/2026 às 11h42

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMADER, segue com as equipes em campo, garantindo a manutenção e a melhoria das estradas rurais do município.

Nos últimos dias, os serviços foram intensificados na Linha PA-01, PA-02 e região do Serigal, com ações de cascalhamento, patrolamento, limpeza de barrancos, construção de pontes e instalação de bueiros em diferentes pontos.

Os trabalhos são fundamentais para garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais, transporte escolar e para o escoamento da produção.

A gestão municipal segue presente na zona rural, trabalhando para atender as comunidades e melhorar a infraestrutura de Espigão do Oeste.

Gestão e Mais Trabalho! Espigão não pode parar!