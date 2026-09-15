Atitudes simples no trânsito podem evitar acidentes e salvar vidas

Por Jhon Silva

Publicada em 15/09/2026 às 11h34

SEGURANÇA

15 de setembro de 202610:00

Uma mensagem no celular pode esperar. Alguns quilômetros a mais no velocímetro não compensam o risco. E poucos segundos de atenção podem fazer a diferença entre chegar ao destino ou se envolver em um acidente.

Com esse alerta, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), chama a atenção para atitudes que ajudam a tornar as ruas e avenidas mais seguras.

Entre os principais cuidados estão não utilizar o celular ao dirigir, respeitar os limites de velocidade e o sinal vermelho, utilizar o cinto de segurança e jamais assumir a direção depois de consumir bebida alcoólica.

Para o secretário da Semtran, Iremar Lima, muitos acidentes podem ser evitados a partir das escolhas feitas pelos próprios condutores. “No trânsito, uma distração de poucos segundos pode ter consequências graves. Respeitar a velocidade, deixar o celular de lado, usar o cinto e obedecer à sinalização são cuidados simples que protegem quem está no veículo e todas as outras pessoas que utilizam a via”.

A manutenção do veículo também merece atenção. Pneus, freios, iluminação e demais itens devem estar em boas condições, principalmente antes de viagens e durante o período de chuvas, quando a visibilidade diminui e as pistas podem ficar mais escorregadias.

Pedestres e ciclistas também precisam ser vistos como parte fundamental do trânsito. Reduzir a velocidade nas áreas de maior circulação, respeitar a faixa de pedestres, evitar ultrapassagens perigosas e manter distância segura são atitudes que diminuem os riscos.

O prefeito Léo Moraes chama atenção para a responsabilidade de cada pessoa na construção de um trânsito mais seguro. “Não existe pressa que valha uma vida. Queremos que cada motorista, motociclista, ciclista e pedestre entenda que suas escolhas têm impacto na segurança de todos. Respeitar as regras e ter atenção no trânsito é cuidar da própria vida e da vida de quem está ao nosso lado”.

A orientação é que, independentemente do meio de transporte utilizado, atenção, prudência e respeito às regras façam parte de cada deslocamento pela cidade.