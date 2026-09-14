Rocha e Fúria deixam de se falar nos bastidores; Acir reivindica R$ 100 milhões em emendas na Capital; e Silvia e Mariana entram em “em guerra” por tempo de TV

Por Sérgio Pires

Publicada em 14/09/2026 às 08h12

CONHEÇA A LENDA DE TSEMENRNOZAVODSKIY, UMA CIDADE DESTRUÍDA PELA GANÂNCIA, PELA CORRUPÇÃO E PELO GOLPE

Você já ouviu falar em Tsementnozavodskiy? Pesquise que encontrará no mapa. Foi lá que, diz a lenda, teria ocorrido algo sinistro e que, caso se saiba de fatos semelhantes, será apenas mera coincidência.

Durante anos, a pequena cidade do interior da Rússia, hoje praticamente abandonada, foi governada por grupos que ignoravam as leis; pisoteavam nos mais fracos, viviam da mentira e de promessas nunca cumpridas e, mais que tudo, se adonaram do dinheiro público.

Foi criada uma rede de proteção no entorno da troupe, envolvendo, à época, todos os poderes. Todos chegavam ao topo ou pelo voto direto dos pobres coitados, enganados por discursos de uma vida melhor para todos ou por indicação dos que começaram a entender que, para se perpetuarem no poder, tinham que fazê-lo na força e permitindo a mais ampla corrupção dos amigos e parceiros.

Em determinado momento, tudo o que havia sido construído, numa espécie de império mafioso, unindo autoridades, criminosos e uma sociedade corroída pela ignorância e pelo medo, corria o risco de implodir. Uma parte da sociedade de Tsementnozavodskiy não aceitou mais tanta corrupção e tanto desrespeito a quem não fazia parte do grupelho.

Surgiu então uma situação de enorme risco. Caso os donos de Tsementnozavodskiy caíssem, havia possibilidades concretas de que todos, num efeito dominó, fossem derrubados. Que toda a podridão pudesse vir à tona. Não haveria cadeia suficientes para todos.

Então, a solução encontrada foi, para defender a democracia que o grupo poderoso dizia defender, ficou decidido que o melhor para todos era dar um golpe de Estado.

Houve a até a tentativa, mas ocorreu o que ninguém daquelas quadrilhas esperavam. Um czar, vindo de muito longe, acabou com a farra. Não topou e repetiu o que tinha feito em cidade vizinha, espalhando um poderoso veneno que só destruía ratazanas e ladrões.

O resumo da lenda é esta. Não tem final feliz, porque numa história assim, todos saem perdendo. E não tem nada a ver com a vida real. É apenas uma historieta inventada e contada de geração a geração, sobre uma pequena cidade antes pujante e que, hoje, só vive dos seus fantasmas.

CORRIDA AO SENADO TEM BRIGA POR TEMPO DE TV, DEBATE E A APOSTA NO QUINTETO COM MAIS CHANCE DE CHEGAR LÁ!

A disputa pelo Senado está muito acirrada e agora chegou dentro da própria Federação União Brasil/Progressistas. A candidata Silvia Cristina não gostou nada que sua adversária Mariana Carvalho, embora do mesmo grupo político, tivesse mais tempo do que ela no horário eleitoral gratuito. O caso parou na Justiça Eleitoral, que determinou tempo igual para as duas. Ou seja, acabou a paz.

Oito dos dez concorrentes ao Senado participaram, nesta sexta, de um debate na TV Norte/SBT. Entre os candidatos principais, apenas Acir Gurgacz não participou. O representante do Missão, Engenheiro Túlio, também não esteve presente. Participaram Sílvia Cristina, Mariana Carvalho, Luciana Oliveira, Neidinha Suruí, Fernando Máximo, Bruno Scheid, Luiz Fernando e Ayres Motta. Aas mulheres se destacaram.

No geral não houve confronto, a não ser ataques de Luciana Oliveira a Bruno Scheid, os dois representantes lados opostos extremos. Afora isso, não houve ataques ou contra ataques mais sérios. Entre os temas mais importantes nas perguntas e respostas, a maioria se referiu às questões da saúde, principalmente, mas passaram também por outros assuntos quentes.

A disputa pelas duas vagas está acirrada. Pelo menos cinco dos dez postulantes aparecem em todas as pesquisas com chances reais. Os demais, caso algum chegue lá, pode ser considerado como algo muito inesperado. Uma zebra, para ser mais objetivo.

Não necessariamente nesta ordem, mas brigam pelas duas cadeiras, com muito mais possibilidades que os demais, duas mulheres: Silvia Cristina e Mariana Carvalho, no time feminino. No time masculino, Fernando Máximo, Acir Gurgacz e Bruno Scheid aparecem com chances reais.

CRISE DE RELACIONAMENTO ENTRE GOVERNO E FÚRIA TEM MUITA BOATARIA E OS ADVERSÁRIOS ESPERANDO SOBRE O QUE VEM POR AÍ!

Vai ter volta? O que se ouve nos bastidores é que houve sim um rompimento entre o governador Marcos Rocha e seu escolhido para sucedê-lo, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Uma fonte bem informada relatou a este Blog que os dois não conversam há vários dias e que, inclusive, os contatos entre ambos estariam bloqueados.

Não se sabe ainda qual será a reação do Palácio Rio Madeira/CPA a esta nova situação. O assunto não é tratado abertamente. Sabe-se, contudo, que o governador Marcos Rocha já teria dado início a exonerações de indicados pelo grupo de Fúria. Se foram casos isolados ou não, só se saberá nos próximos dias.

Tudo o que está se sucedendo dentro do pacote de rompimento, ao menos até agora, são apenas informações de bastidores. Todas as fontes consultadas só fazem algum comentário depois de ouvirem juras que seus nomes jamais serão citados.

Uma delas, muito próxima ao centro do poder, disse textualmente que não há mais clima para acordo. Outra, mais do lado do poder atual, acha que há sim possibilidades de que as arestas mais graves sejam aparadas, até porque considera que um rompimento total seria ruim para ambos os lados.

Os adversários estão ávidos por informações, aguardando o desenrolar da crise, para que, obviamente, possam colher algum fruto caído desta árvore atingida por um raio. O final de semana pode trazer mais novidades deste tema complexo, que está mexendo com os bastidores da disputa eleitoral.

TRE TIRA EZEQUIEL NEIVA DA ELEIÇÃO PARA A CÂMARA FEDERAL POR CONDENAÇÃO DE COLEGIADO EM 2025

Se concorrer, será sangrando. O deputado estadual Ezequiel Neiva, do PL, não teve sua candidatura homologada pelo TR E. Pelo contrário: por unanimidade os desembargadores negaram o registro.

Ezequiel luta para conseguir entrar na disputa pela Câmara Federal há longo tempo. Uma condenação de colegiado, na 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça, em outubro de 2025, o colocou na condição de inviável como candidato, por estar com seus direitos políticos cassados e seu nome ingressado na Lei da Ficha Limpa.

Na condenação, Ezequiel recebeu suspensão dos direitos políticos por oito anos, multa equivalente a 10 salários mínimos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos pelo mesmo período e ressarcimento solidário do dano causado.

A ação de improbidade que resultou na condenação envolve uma Construtora e uma arbitragem relacionada ao DER, quando Ezequiel era diretor-geral do departamento.

O julgamento ocorreu nesta semana e os integrantes da Corte acompanharam a relatora, juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Souza, que acatou o parecer do Ministério Público Eleitoral.

Até o sábado, Ezequiel ainda não havia se pronunciado sobre quais serão seus próximos passos. A coligação liderada pelo PL também ainda não decidiu se substituirá o candidato ou qual outro caminho que seguirá.

Ezequiel Neiva é nome forte na disputa por uma cadeira na Câmara, já que tem uma forte liderança no Cone Sul do Estado. O filho dele, Wiveslando Neiva, disputa uma cadeira à Assembleia Legislativa.

Este modesto blog aposta uma Coca Cola KS que, entre este quinteto, estão os dois que serão eleitos.

ACIR DESTACA OS 100 MILHÕES EM EMENDAS PARA PORTO VELHO, FALA NO HEURO E QUER LUTAR PARA DIMINUIR O PEDÁGIO NA BR 364

Acir Gurgacz está pronto para voltar ao Senado! Com uma longa história de sucesso empresarial, com milhares de colaboradores nas várias empresas qu,e comanda; com uma história recheada de avanços para Rondônia, quando de sua primeira passagem pelo Congresso, ele está cheio de planos. Quer voltar ao Senado para fazer ainda mais, garante.

Em entrevista ao programa SICNews, da SICTV/Rondônia, para os jornalistas Nátally Missias e Sérgio Pires, Acir falou do que fez no passado, em sua vidfa pública, mas principalmente no que projeta fazer, caso seja eleito.

Destacou seu apoio a várias cidades, mas sublinhou os mais de 100 milhões de reais em emendas que destinou para Porto Velho, quando senador. Disse que a construção do Heuro na Capital tem que serr baseada em decisão política e que, se Senador, fará tudo para que a obra se torne realidade.

Acir Gurgacz também abordou a questão da privatização da BR e os preços abusivos dos pedágios. Lembrou que quando ocupava cadeira no Senado, lutou de todas as formas para que não fosse feita a privatização sem a duplicação. Disse que esta será uma das suas metas. Não acabar com o pedágio, mas torna-lo acessível a todos.

Nem esquerda, nem direita. Olhar para a frente. É assim que se define na política. “Temos que lutar por uma sociedade justa, com oportunidades para todos”, destacou, sublinhando a necessidade de pensarmos na Rondônia do futuro, com a industrialização das nossas riquezas.

Acir está embalado. Quer ser Senador, para dar continuidade a um bom trabalho que iniciou em seu primeiro mandato.

SAMUEL ABRE SÉRIE DE SABATINAS NA SIC TV FALANDO EM DECRETAR CALAMIDADE PÚBLICA NA SAÚDE, CASO ELEITO

Impostos para os produtores de soja. Decreto imediato de calamidade pública na saúde do Estado. Fim dos PMs fazendo segurança no Judiciário, Assembleia Legislativa e outros órgãos. Todos para as ruas, para o policiamento. Um secretariado que não tenha amigos, mas gente que traga resultados.

O candidato ao governo Samuel Costa não para de apresentar ideias, planos, propostas, caso chegue ao poder. Ele foi o primeiro a ser entrevistado no programa “Sabatina”, da SICTV/Rondônia, uma série que começou nesta sexta e prossegue opor toda a próxima semana, ouvindo os postulantes à sucessão de Marcos Rocha.

Durante meia hora, das 18 às 18h45, Samuel Costa respondeu perguntas dos entrevistadores Erik Araújo e Sérgio Pires, falando sobre os temas mais importantes, hoje, na pauta da sucessão estadual.

Garantiu que não tem o rabo preso com ninguém, que está fazendo uma campanha com recursos próprios( o litígio com o PSB nacional, que tentou tirá-lo da disputa e não conseguiu, o deixou sem o Fundo Eleitoral) e que fará um governo com independência, sem se subordinar a outros poderes.

Samuel Costa protestou contra os repasses aos Poderes; criticou o fato de que há um grupo de deputados que têm até 80 milhões de reais em emendas e garantiu: se chegar ao Governo, isso vai acabar.

Livre atirador, sem alianças ou preocupação em fazer discursos políticos conciliatórios, Samuel tem se destacado na atual campanha.

Na segunda-feira, dia 14, o entrevistado será Pedro Abib, do MDB.

VOLUNTÁRIOS CORREM RISCOS PARA SALVAR VIDAS NA TENEBROSA BR 364 E EM OUTRAS RODOVIAS DO ESTADO

Gravemente ferido, o paciente tinha poucas chances de sobrevivência. O helicóptero decolou para o socorro. A escolha era clara: ou tentar salvar uma vida, arriscando um pouso ousado ou a vítima não sobreviveria. O piloto, Coronel Leandro e a equipe médica correram todos os riscos. Em minutos, o helicóptero pousou na frente do Hospital João Paulo II, onde uma equipe já retirou o paciente. A vida dele foi salva. Foi em outubro do ano passado.

Esta é apenas uma das inúmeras histórias relatadas pelo médico e socorrista Júnior Beloti, ao participar do programa Papo de Redação, na Rádio Parecis FM, nesta semana. Ele relatou uma série de ações, todas voluntárias, que representaram grande número de vidas salvas, graças ao socorro aerotransportado.

Mesmo correndo todos os riscos, já que, como voluntário, não tem qualquer aparato legal, Júnior Beloti e outros membros da equipe voam pelas rodovias (não só na BR 364, mas em várias outras) atendendo acidentados e os levando para a esperança da sobrevivência.

A BR 364, contudo, é a pior de todas as rodovias rondonienses. Só neste ano de 2026, já registrou 895 acidentes, com 53 mortos e mais de mil feridos. Isso até julho deste ano. Ou seja, uma média de 7,5 mortos por mês e mais de 142 feridos a cada 30 dias.

O que se cobra é que o consórcio responsável pela mais assassina rodovia de toda a região norte não tenha um serviço de socorro aerotransportado. Quem faz o serviço são voluntários, usando aeronaves dos bombeiros ou do Estado.

O Consórcio Nova 364 precisa, com urgência, tratar deste tema. Afinal, em poucos meses de atuação, faturou nada menos do que 70 milhões de reais e, ao menos até agora, deu muito pouco em troca, para o usuário que paga os pedágios mais caros do país.

STF CANCELA PRESCRIÇÃO DE PENA DE MAURÃO DE CARVALHO E DÁ VALIDADE À PENA DEMAIS DE 14 ANOS DE PRISÃO

Quem teve uma derrota importante na Suprema Corte, esta semana, foi o ex-presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho. Ele havia sido condenado a 14 anos de prisão por uma série de acusações, mas sua pena havia sido extinta, por prescrição, pelo STJ. O Ministério Público recorreu da decisão e o caso chegou ao STF, onde a ministra Carmen Lúcia decidiu pela validade da condenação.

Com o novo entendimento, o STF cassou a decisão do STJ e restabeleceu a validade do acórdão de 6 de maio de 2019 como marco que interrompeu a contagem da prescrição. A declaração que havia extinguido a punibilidade perdeu efeito em 10 de setembro de 2026, mantendo válida a punição imposta a Maurão.

Maurão havia sido condenado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia em 2019, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e 43 ocorrências de peculato que teriam sido praticadas entre 2004 e 2005. A sentença também estabeleceu 583 dias-multa.

O ex-deputado havia sido preso dia 12 de fevereiro do ano passado, em Porto Velho, por peculato e lavagem de dinheiro. O STJ concedeu o habeas corpus e declarou extinta a punibilidade. A decisão apontava que o crime pelo qual ele foi condenado já estava prescrito, ou seja: muito tempo se passou desde o início do processo e a Justiça perdeu o direito de puni-lo.

Personagem importante da política rondoniense, Maurão começou na política como prefeito da cidade de Ministro Andreazza. Eleito deputado estadual, cumpriu vários mandatos. Em setembro de 2017, como presidente da Assembleia Legislativa, tomou posse como governador do Estado durante alguns dias.

O ex-presidente da ALE ainda tem recursos.

A SUPREMA CORTE VAI MESMO COMEÇAR A AUTODEPURAÇÃO? O BRASIL ESPERA PELA RFESPÇOSTA DESTA QUARTA-FEIRA

Há ainda alguma esperança? Ou vamos ver novamente o mesmo do mesmo, com os ministros protegendo uns aos outros, principalmente na ala lulista? Pois esta quarta-feira, dia 15, será uma data decisiva para que o Brasil saiba se vai mesmo começar uma depuração no STF, transformado em braço político da esquerda ou se tudo o que está sendo imaginado, será apenas jogo de cena.

Hoje, o STF tem oito ministros claramente governistas. Apenas três (Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques) não fazem parte do grupo que passou a tomar decisões claramente político-partidárias, com duras sentenças contra adversários do governo e zero processos contra aliados.

A sucessão de escândalos envolvendo principalmente os ministros Alexandre de Moraes, aquele que só fala em democracia e que a usa para se proteger e Dias Toffoli, que recebeu também milhões de reis de Vorcaro, obrigou o presidente do Supremo, Edson Fachin, a tomar providências, sob pena de perder o controle da Corte e coloca-la como vilã perante o país.

Fachin prometeu uma sessão aberta (será mesmo que vai cumprir?) e convidou 13 ex-presidentes, que assinaram um manifesto pedindo providências, na primeira fila da sessão. Se não houver uma enorme decepção, tanto Moraes quanto Toffoli serão afastados do Supremo e toda a podridão do caso Vorcaro/STF virá à tona.

Mas que ninguém se engane. É sempre bom lembrar que foi Fachin o relator do processo que descondensou o presidente Lula por firulas jurídicas. Não fosse a decisão homologada pela maioria da corte, o brasil não estaria novamente, hoje, vive sob o manto da corrupção.

PERGUNTINHA

Faltando 20 dias para a eleição, você já escolheu seu candidato ao Governo; seus dois senadores; seu deputado federal ou seu deputado estadual ou ainda vai esperar chegar mais perto do 4 de outubro para se definir?