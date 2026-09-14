Polônia denuncia intensificação dos ataques na Ucrânia:

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 14/09/2026 às 10h00

"Trata-se de uma escalada, é um novo e grande desafio para a Ucrânia e para as possíveis futuras vítimas da agressão russa", disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, em uma coletiva de imprensa, em Kiev.

"Isso significa que devemos redobrar os esforços para apoiar as vítimas da agressão", acrescentou.

A Ucrânia está sob pressão crescente devido à intensificação da campanha aérea russa, que utiliza mísseis balísticos e drones.

Os ataques de Moscou têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes do inverno, em uma estratégia que, segundo as autoridades de Kiev, tem como objetivo desmoralizar a população.

Um dos ataques realizados nesta manhã pela Rússia teria atingido um trem que fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia, de acordo com a diplomacia polonesa.