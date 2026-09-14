Alex Escobar faz pedido após problema de saúde raro:

Por IG

Publicada em 14/09/2026 às 10h17

Alex Escobar, 51 anos, voltou a falar sobre seu estado de saúde durante uma conversa com a apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, 48. O repórter da TV Globo comentou sobre seu estado atualmente, meses após receber o diagnóstico de miastenia gravis e retirar um tumor do timo.

Em entrevista ao programa da emissora carioca, o comunicador esportivo fez a alegria de seus admiradores ao revelar que deve retornar ao trabalho em breve. No entanto, deixou claro que pode voltar a apresentar sintomas da doença ao vivo, como aconteceu durante a cobertura da Copa do Mundo.

Ao comentar sobre os sintomas, Alex Escobar relembrou que já estava com dificuldades para falar havia cerca de dois meses antes do episódio ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta. “Uns meses antes de ir para a Copa, dois meses talvez, eu vinha sentindo uma dificuldade de mastigação. Eu começava normal e terminava com certa dificuldade”, disse o comunicador.

Ao longo do bate-papo com Maju Coutinho, o jornalista deu mais alguns detalhes. “Naquele dia, eu estava completamente consciente do que estava acontecendo. Fiquei dois dias internado, fiz vários exames e descartaram AVC. Foi uma loucura: de AVC, eu fui para esclerose múltipla. Peguei todos os exames e mandei para o meu clínico aqui do Brasil. Ele disse que eu não tinha esclerose, mas tinha uma massa no meu mediastino que não era para ter”, continuou.

Contudo, Escobar destacou que o tumor no timo só pôde ser identificado durante a investigação da miastenia.

Eu fui salvo pelo gongo, e o gongo se chama miastenia. O Felipe [médico] disse: 'Você tinha, acho, mais um ano de vida'. Eu poderia morrer de infarto sem saber que eu tinha um tumor'.Alex Escobar, jornalista da TV Globo.

Ao ser questionado sobre quando voltará para a Globo, o apresentador disse que o retorno precisará acontecer em etapas, ou seja, de forma lenta. “Eu combinei de voltar gravando offs. Devo gravar ao longo da semana alguns pilotos para ver como eu vou reagir. Se tudo der certo, espero que no dia 21 eu volte a aparecer”, explicou.

“Caso aconteça algo parecido de novo, ao vivo, peço que vocês compreendam. Entendam que isso vai passar, pois os médicos dizem que vamos ter um ajuste de medicamento e não terei mais sintomas. Mas esse momento ainda não chegou totalmente. Eu vou voltar [para a televisão]. Ainda estou sujeito a acontecer algo parecido com o que aconteceu no Encontro. Não vou sair de frente da câmera, vou continuar falando. Só vou precisar de 30 segundos para que tudo volte ao normal. Não se assustem”, concluiu.