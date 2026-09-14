FUNCJ publica novo edital para a 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias de Rolim de Moura”

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/09/2026 às 10h54

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ), com apoio da Prefeitura Municipal, publicou o Edital nº 03/2026, referente à 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude “Raízes Literárias de Rolim de Moura”.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e divulgar a produção literária de escritores residentes no município, incentivando a leitura, a escrita e o fortalecimento da identidade cultural local.

O concurso contempla as categorias Conto, Crônica e Texto Literário Livre, com seleção de até 45 obras para compor a coletânea. Os textos deverão ser inéditos e atender aos critérios estabelecidos no edital.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão de 24 de setembro a 19 de outubro de 2026, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Escritores de Rolim de Moura e Nova Estrela, esta oportunidade é para você!

Confira o Edital nº 03/2026 e seus anexos completos! Participe da 1ª Coletânea da Fundação de Cultura e Juventude.