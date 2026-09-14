Pedalar com segurança exige atenção e respeito às regras de trânsito

Por Jhon Silva

Publicada em 14/09/2026 às 11h51

Seja para trabalhar, estudar, praticar atividade física ou realizar pequenos deslocamentos, a bicicleta faz parte da rotina de muitos moradores de Porto Velho. Além de econômica, é uma alternativa que contribui para reduzir a quantidade de veículos nas ruas e a emissão de poluentes. Mas, assim como qualquer outro meio de transporte, pedalar exige cuidados e respeito às regras de trânsito.

Antes de sair de casa, a primeira atenção deve ser com a própria bicicleta. Entre os equipamentos importantes estão campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, itens que ajudam o ciclista a ser percebido pelos demais condutores, principalmente à noite.

A visibilidade também pode fazer diferença. A recomendação é utilizar roupas claras, especialmente em horários de pouca luminosidade. Capacete, joelheiras, cotoveleiras e luvas aumentam a proteção, enquanto tênis ou sapatos bem ajustados proporcionam maior segurança durante a pedalada.

Na circulação pelas ruas, um cuidado fundamental é não trafegar na contramão. Sempre que houver ciclovia ou estrutura destinada às bicicletas, ela deve ser priorizada por oferecer condições mais seguras para o deslocamento.

A atenção deve ser redobrada nos cruzamentos. Ao precisar atravessar uma rua como pedestre, a orientação é descer da bicicleta, sinalizar a intenção de atravessar e somente seguir após verificar que a travessia pode ser feita com segurança. Também é importante evitar mudanças bruscas de direção e manter atenção constante a carros, motos e pedestres.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, reforça que pequenas atitudes ajudam a prevenir acidentes. “A bicicleta é muito utilizada em Porto Velho e o ciclista precisa fazer a sua parte. Respeitar o sentido da via, utilizar os equipamentos adequados e ter atenção especial nas travessias são cuidados que reduzem os riscos”.

Para o prefeito Léo Moraes, a segurança no trânsito depende da responsabilidade compartilhada entre todos que utilizam as vias. “Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas dividem o mesmo espaço. Respeitar as regras e cuidar uns dos outros é fundamental para construirmos um trânsito mais seguro e humano”