Esquenta do Aniversário movimenta a Zona Sul com talentos, serviços e oportunidades

Por Helen Paiva

Publicada em 14/09/2026 às 12h02

Com apenas 13 anos, Kaleb já esperava por uma oportunidade para mostrar um talento que começou a desenvolver ainda pequeno. A mãe, fã de Michael Jackson, apresentava ao filho os vídeos do artista. Vieram os primeiros passos, os ensaios e, com o tempo, as coreografias. Neste sábado (12), caracterizado como seu ídolo, ele subiu ao palco montado na Praça do Abobrão para fazer aquilo que mais gosta: dançar.

“Eu ensaiei muito para estar aqui. Só queria uma oportunidade para mostrar para todo mundo o que eu amo fazer. Estou me sentindo realizado, muito agradecido e feliz. Nunca vou esquecer”, contou Kaleb.

Kaleb foi um dos inscritos no Show de Talentos, uma das atrações do Esquenta do Aniversário de Porto Velho, que abriu a programação na Zona Sul. Canto, dança, música e diferentes apresentações dividiram espaço com uma série de ações que fizeram a praça receber moradores de várias idades.

Entre uma apresentação e outra, tinha criança no pula-pula, gente aproveitando para cortar o cabelo ou fazer a sobrancelha, famílias buscando orientações e documentos e pequenos empreendedores apresentando seus produtos.

SERVIÇOS NA PRAÇA

A estrutura reuniu diferentes áreas da Prefeitura e instituições parceiras para atender quem passou pelo local. A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) levou serviços relacionados à documentação e emissão de carteirinhas, além de orientações à população. A Defensoria Pública também participou da programação com atendimento jurídico.

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) esteve mobilizada na organização e segurança viária no entorno da Praça do Abobrão. A programação contou ainda com a Atividade Delegada reforçando o trabalho da segurança pública durante o evento.

Os serviços de beleza, com corte de cabelo e design de sobrancelhas, oferecidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (semtel) também tiveram procura durante o todo o esquenta. Para a merendeira Maria Luzinete, moradora da Zona Sul há mais de 30 anos, ter tudo isso perto de casa fez diferença.

“Vim fazer minha sobrancelha de graça, fui muito bem tratada e estou gostando demais. Tem muita gente que não tem condições de pagar para cortar o cabelo ou fazer uma sobrancelha. Quando tem uma ação assim, a galera do bairro tem essa oportunidade”, disse Luzinete.

RENDA QUE TAMBÉM CIRCULA

O movimento chegou ainda a quem viu no Esquenta uma chance de vender e complementar a renda. Técnica de laboratório, Luzinete Menezes trabalha com carteira assinada, mas mantém uma atividade paralela para juntar dinheiro e realizar um projeto pessoal.

Para Jasson Moraes , quando uma programação desse porte chega ao bairro, o resultado vai além do entretenimento.

Moradora da região, ela levou seus dindins gourmet para a praça.

“Quando soube que ia ter o Esquenta, pensei: vamos lá, é uma oportunidade, a gente não pode ficar parado. Tem muita gente vendendo, e tem espaço para todo mundo, todo evento da prefeitura é um fortalecimento pra gente, principalmente que buscamos realizar um sonho”, falou Luzinete.

Jasson Moraes conhece bem a Zona Sul. Auxiliar de padeiro, vive na região há 38 anos e foi ao evento acompanhado da família. Para ele, quando uma programação desse porte chega ao bairro, o resultado vai além do entretenimento.

“Tem a galera que aproveita para trazer seu negócio e vender. Isso fomenta a economia do bairro e das pessoas que moram aqui. A população participa, aproveita e se sente parte da cidade. Nosso bairro precisa disso e eu fico feliz, trouxe minha criança pra passear, e tem muita gente aqui que gosta, por isso tá tão cheio, a gente aproveita mesmo. Estávamos precisando disso”, afirmou Jasson.

O prefeito Léo Moraes destacou que o Show de Talentos foi pensado justamente para encontrar pessoas que muitas vezes só precisam de espaço para apresentar aquilo que sabem fazer.

Depois da Zona Sul, o Esquenta segue para outro ponto da cidade.

“Porto Velho tem muita gente talentosa que só precisa de uma oportunidade para mostrar o que sabe fazer. Queremos encontrar essas pessoas nos bairros e abrir esse espaço”, destacou o prefeito.

PRÓXIMA PARADA: ZONA LESTE

Depois da Zona Sul, o Esquenta segue para outro ponto da cidade. No próximo sábado, 19 de setembro, será a vez da Zona Leste, com programação a partir das 17h e uma nova edição do Show de Talentos.

Os participantes concorrem a R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado. O vencedor de cada região também será convidado a representar sua zona no palco principal da programação de aniversário de Porto Velho.

Se na Zona Sul a comemoração começou com criança brincando, talento no palco, serviços, trabalho e renda circulando na praça, o convite agora segue para o outro lado da cidade. Dia 19, o Esquenta é na Zona Leste.