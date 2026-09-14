Prefeitura abre processo seletivo com 59 vagas e salários de até R$ 3,5 mil, em Corumbiara

Por G1 RO

Publicada em 14/09/2026 às 11h04

A Prefeitura de Corumbiara (RO) publicou na sexta-feira (11) um edital de processo seletivo simplificado com 59 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 3.569,14, com gratificações que podem elevar a remuneração de alguns cargos para até R$ 5.069,14.

As vagas são para jornadas de 30 a 40 horas semanais. O edital também prevê o pagamento de auxílio-alimentação, auxílio Vale-Feira e gratificação complementar, conforme o cargo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21 de setembro, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Como estudar legislação para concurso?

A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional, conforme os critérios específicos estabelecidos para cada cargo.

As contratações terão caráter temporário, pelo prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, conforme decisão da prefeitura.

Confira os cargos, número de vagas e remunerações:

Operador de Máquinas Pesadas — 8 vagas: R$ 1.621 + gratificação de R$ 1.500;

Motorista de Veículos Oficiais — 8 vagas: R$ 1.621 + gratificação de R$ 1.000;

Motorista de Veículos Oficiais – Educação (ônibus) — 3 vagas: R$ 1.621 + gratificação de R$ 1.000;

Psicólogo — 2 vagas: R$ 3.569,14 + gratificação de R$ 1.000;

Cirurgião-Dentista — 1 vaga: R$ 3.569,14 + gratificação de R$ 1.200;

Técnico em Higiene Bucal — 1 vaga: R$ 1.621 + gratificação de R$ 400;

Assistente Social — 2 vagas: R$ 3.569,14;

Nutricionista — 1 vaga: R$ 3.569,14;

Técnico de Enfermagem — 4 vagas: R$ 3.325;

Servente de Limpeza — 4 vagas: R$ 1.790;

Recepcionista — 7 vagas: R$ 1.890;

Cozinheiro(a) Geral — 3 vagas: R$ 1.790;

Auxiliar Operacional — 15 vagas: R$ 1.790.

Os requisitos para cada cargo, além dos critérios de pontuação da seleção, estão disponíveis no edital.