Segurança de Virginia e esposa morrem em acidente de moto

Por IG

Publicada em 14/09/2026 às 10h26

Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, segurança particular da família de Virginia Fonseca, e a esposa, Paulla Regina Rodarte, de 43, morreram neste domingo (13) após sofrerem um acidente de moto. Por meio das redes sociais, a influenciadora lamentou as perdas e prestou solidariedade aos familiares.

O acidente ocorreu no perímetro urbano da BR-060, na saída para Guapó, em Goiás. Segundo informações divulgadas pelo portal Mais Goiás, o casal viajava com um grupo de motociclistas quando o veículo passou por um desnível na pista, momento em que ele perdeu o controle da direção. A moto, do modelo Triumph Street Triple RS saiu da pista e atingiu uma árvore. O casal deixa uma filha de 12 anos.

Rogério era tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás. Além disso, ele e Paulla também atuavam como pastores da Igreja Viver em Cristo, localizada no Jardim Vera Cruz, na capital goiana.

Virginia lamenta falecimento do casal

Por meio das redes sociais, Virginia comentou o caso. Em um texto emocionado, a influenciadora lamentou a morte do casal e ofereceu apoio aos familiares do casal.

"Hoje mais cedo recebi a notícia sobre o Camilo (nosso segurança particular) e a esposa. Não tinha postado nada antes, pois estávamos esperando todos os familiares receberem, mas desde que recebi não consegui fazer mais nada. Estou com o coração partido", começou.

Virginia lamentou a morte do casal por meio das redes sociais.

Na sequencia, Virginia agradeceu pelos anos de trabalho e convivência: "Seremos eternamente gratos por todo o cuidado, proteção, pela sabedoria, pela pureza e pelo amor imenso que você sempre dedicou à nossa família. Sua presença era um porto seguro e sua memória viverá para sempre em nossos corações".