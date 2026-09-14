Cidadania em Movimento leva serviços públicos e registra 150 atendimentos na Zona Sul de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 14/09/2026 às 11h11

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, desta vez na Zona Sul da capital. A ação aconteceu no sábado (12), na Praça do Abobrão, no bairro Cohab Floresta, das 17h às 20h, e registrou 150 atendimentos à população.

A atividade integrou a programação que marcou o início das comemorações pelo aniversário do município de Porto Velho, levando serviços públicos, orientações e ações de cidadania diretamente aos moradores da região.

A iniciativa reuniu serviços da Semias, da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e de instituições parceiras, com o objetivo de aproximar o poder público das comunidades e facilitar o acesso da população a serviços que, normalmente, são disponibilizados em diferentes pontos da cidade.

Durante a ação, a equipe da Semias prestou informações e orientações sobre o Cadastro Único, que estava temporariamente fora do ar, além de realizar a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (Carteira PCD), Carteira do Autista, Carteira da Pessoa Idosa e ID Jovem. Também foi disponibilizado o serviço de solicitação da segunda via do CPF.

Serviços de trânsito

A Semtran participou da programação com atividades de educação para o trânsito, além da emissão do Com Card e da Credencial de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A comunidade também teve acesso a serviços como corte de cabelo feminino e masculino e design de sobrancelhas, ampliando a oferta de atendimentos durante a ação.

Atendimento mais perto da população

O projeto Cidadania em Movimento tem como proposta descentralizar os serviços públicos e aproximar as políticas públicas da população, levando atendimento, informação e orientação diretamente aos bairros de Porto Velho.

Entre os moradores que participaram da ação estava Maria da Conceição Farias, 65 anos, moradora do bairro Cohab, que aproveitou a oportunidade para solicitar a Carteira da Pessoa Idosa. Após receber o documento, ela destacou a facilidade de ter o serviço disponível próximo de sua residência e elogiou a iniciativa da Prefeitura de levar os atendimentos aos bairros.

“Foi muito bom ter esse atendimento aqui perto de casa. Eu vim para tirar a Carteira da Pessoa Idosa e consegui resolver tudo de forma rápida e tranquila. É muito importante a Prefeitura trazer esses serviços para os bairros, porque facilita para quem não pode se deslocar para longe. Espero que ações como essa continuem acontecendo em outras comunidades.”

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a realização da ação durante a programação de aniversário reforçou a importância de celebrar a cidade também com a presença do poder público nos territórios.

“O Cidadania em Movimento mostra que a melhor forma de celebrar Porto Velho é também estar perto da sua população. Levamos serviços, orientação e cidadania para dentro das comunidades, fortalecendo a presença da Prefeitura e facilitando o acesso das famílias às políticas públicas.”

Iniciativa também marcou, de forma concreta, o início das comemorações pelo aniversário de Porto Velho, aproximando a celebração da população

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a programação alusiva ao aniversário do município também foi uma oportunidade de valorizar os moradores e aproximar a administração pública das comunidades.

“Porto Velho comemora mais um aniversário, e essa celebração precisa chegar também aos bairros. O Cidadania em Movimento levou serviços para perto das pessoas e mostrou que a Prefeitura está presente, ouvindo e atendendo a população.”

Com os 150 atendimentos realizados, a ação reforçou o compromisso da Prefeitura de Porto Velho e da Semias com a descentralização dos serviços, a promoção da cidadania e a ampliação do acesso às políticas públicas, especialmente nos territórios onde as famílias vivem. A iniciativa também marcou, de forma concreta, o início das comemorações pelo aniversário de Porto Velho, aproximando a celebração da população.