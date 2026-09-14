União Bandeirantes não pode continuar pagando o preço do abandono, afirma Dr. Benedito Alves

As condições das estradas que atendem o distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, voltaram a chamar atenção após relatos de moradores sobre a situação das linhas rurais, especialmente da Linha 101.
Segundo a denúncia recebida pelo Dr. Benedito Alves, a região enfrenta há anos dificuldades relacionadas à infraestrutura viária. Moradores relatam que esperam há mais de duas décadas por ações mais efetivas do poder público para melhorar as condições de acesso.
Uma estrada que pode mudar a realidade da região
Entre as reivindicações apresentadas está a estadualização da Linha 101, acompanhada de um projeto de pavimentação e da estrutura necessária para garantir melhores condições de tráfego.
Para Dr. Benedito Alves, uma via com infraestrutura adequada pode representar muito mais do que mobilidade.
* Facilita o escoamento da produção agrícola;
* Reduz dificuldades de transporte para moradores;
* Melhora o acesso de serviços públicos;
* Contribui para a segurança e a mobilidade;
* Pode estimular novos investimentos e atividades econômicas na região.
Moradores também lembram de períodos anteriores em que União Bandeirantes recebeu ações de infraestrutura, incluindo intervenções realizadas durante o governo de Ivo Cassol, apontadas pela comunidade como referência de atenção à região.
Desenvolvimento começa pelo acesso
A situação de União Bandeirantes também levanta uma discussão mais ampla sobre a infraestrutura dos distritos de Rondônia. Onde existem produtores, famílias e atividades econômicas, a qualidade das estradas influencia diretamente a capacidade de desenvolvimento daquela comunidade.
A proposta é que União Bandeirantes volte a receber atenção, investimentos e planejamento, garantindo que os moradores do distrito tenham condições adequadas para viver, trabalhar e produzir.
Para a comunidade, melhorar a Linha 101 não significa apenas recuperar uma estrada: significa abrir caminho para o desenvolvimento de toda a região.
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