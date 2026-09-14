Jean Oliveira e Márcia Oliveira estreitam alianças e ampliam força em Alta Floresta

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 11h35

Com uma trajetória marcada pela atuação em favor dos municípios e por investimentos em áreas essenciais para a população, o candidato a deputado estadual Jean Oliveira passou o sábado (11) em uma intensa agenda pelas ruas de Alta Floresta. Em sua caminhada pela região comercial do município, o candidato esteve lado a lado com moradores e lideranças, transformando o contato direto com a população em uma das principais marcas de sua campanha.

A agenda também contou com a presença da candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, que acompanhou todo o percurso e reencontrando pessoas que conhecem seu trabalho. Em clima de proximidade, os dois percorreram grande parte das ruas de Alta Floresta e conversaram com moradores, apresentando propostas e relembrando ações já realizadas no município.

“É um desafio, mas não tenho dúvidas de que juntos poderemos fazer muito mais por Rondônia. Apesar de ser candidata pela primeira vez, tenho a política na minha trajetória há muitos anos, principalmente através da assistência social”, afirmou Márcia Oliveira.

Investimentos que chegam à população

A trajetória de Jean Oliveira em Alta Floresta é marcada por recursos destinados a diferentes setores. Entre os investimentos viabilizados estão R$ 5 milhões para aquisição de equipamentos agricolas, regularização fundiária, implementos e outros.

Na área da saúde, também foram destinados mais de R$ 8 milhões, a exemplo de R$ 3 milhões para o atendimento multidisciplinar de pessoas com autismo. Outro investimento de destaque foi o aporte de R$ 3 milhões, dos quais R$ 2 milhões foram utilizados na aquisição de um ônibus leito, que já está sendo utilizado no transporte de pacientes até Porto Velho. O restante será utilizado para a compra de equipamento para a saúde.

Vila Marcão encerra agenda com foco em infraestrutura

A extensa agenda pela região terminou à noite no distrito de Vila Marcão, onde Jean Oliveira e Márcia Oliveira participaram de uma reunião com moradores e lideranças locais. Durante o encontro, o candidato destacou investimentos viabilizados por meio de emendas e obras consideradas importantes para o desenvolvimento do distrito.

Entre elas está a pavimentação asfáltica da RO-370 no perímetro urbano de Vila Marcão, uma intervenção que atendeu a uma antiga demanda dos moradores e trouxe mudanças para a mobilidade e a infraestrutura local.

“Essa obra não só resolveu problemas antigos, como a poeira e a lama, mas também melhorou as condições de trafegabilidade e valorizou o comércio local. A pavimentação é essencial para garantir qualidade de vida para os moradores e fortalecer a economia da região”, afirmou Jean Oliveira, lembrando que a RO-135, que liga Vila Marcão a Alta Floresta d’Oeste, também foi contemplada com asfalto, garantindo maior segurança na trafegabilidade.

Ao encerrar a agenda em Vila Marcão, Jean Oliveira reforçou que sua caminhada eleitoral está ancorada em uma atuação próxima dos municípios e na construção de um projeto político conectado às necessidades reais da população.