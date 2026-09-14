Em Machadinho do Oeste, Sílvia Cristina reforça urgência da regularização fundiária
Por Assessoria
Publicada em 14/09/2026 às 09h56
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Durante mobilizações de campanha em Machadinho do Oeste, a candidata ao Senado Sílvia Cristina reforçou o seu compromisso a favor da regularização fundiária, para assegurar crescimento econômico de forma equilibrada.

“Já defendi em outras ocasiões e reafirmo: a regularização fundiária é uma necessidade de Rondônia. Terra regularizada vai reduzir as tensões no campo, permitir o acesso a financiamentos e impulsionar ainda mais o desenvolvimento de regiões como Machadinho”, declarou.

Sílvia participou de caminhada, reuniões e do lançamento oficial de Valnéria Mota como candidata a deputada federal pelo Progressistas. “A Valnéria tem compromisso com o setor produtivo e colocou seu nome à disposição para a Câmara Federal. É uma mulher empreendedora, de muito trabalho e credenciada para nos representar no Congresso Nacional”, completou Silvia Cristina.

Como deputada federal, Silvia sempre se posicionou em defesa dos produtores rurais, pela regularização fundiária e contra os embargos ambientais por parte do Ibama, além de alertar para a necessidade de recuperação de áreas degradadas.

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